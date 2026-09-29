Interviu VIDEO Cătălin Vasile, NN – Inundații, incendii și furtuni: cât de protejate sunt, de fapt, locuințele românilor

Doar una din patru locuințe din România are o poliță de asigurare obligatorie, iar procentul celor care au și o asigurare facultativă este și mai mic. Într-un interviu acordat HotNews, Cătălin Vasile, Chief Sales Officer al NN, a explicat care sunt principalele riscuri la care sunt expuși proprietarii, ce diferență există între PAD și o poliță facultativă și ce ar trebui să verifice cei care au deja o asigurare.

Când mă gândesc la acasă, e sinonim echivalent cu cuib, confort, siguranță, stare de bine, familie. Cel mai probabil, pentru cei mai mulți dintre noi, așa este. Doar că nu pare că luăm foarte tare în serios noțiunea de protejare a acestui sentiment. Potrivit datelor prezentate în cadrul interviului, aproximativ 24,9% dintre locuințe au o poliță PAD, în timp ce doar 18% au o poliță facultativă. Situația este cu atât mai relevantă cu cât locuința reprezintă pentru mulți români una dintre cele mai importante componente ale averii lor. Cum spuneam.

PAD acoperă doar anumite riscuri

Polița obligatorie PAD oferă protecție în cazul a trei riscuri majore: cutremur, alunecări de teren și inundații provocate de cauze naturale.

În cadrul interviului, Cătălin Vasile explică faptul că PAD are o limită de despăgubire de 100.000 de lei pentru locuințele construite din materiale considerate rezistente și de 50.000 de lei pentru locuințele din materiale mai puțin rezistente. Pentru polița uzuală cu limita de 100.000 de lei, prețul menționat în interviu este de 130 de lei.

O poliță facultativă vine în completarea PAD. Ea poate acoperi diferența dintre valoarea locuinței și limita oferită de polița obligatorie, dar și alte riscuri care nu sunt incluse în PAD.

Riscurile de zi cu zi pot produce pagube importante

Dacă dezastrele naturale sunt riscuri pe care oamenii tind să le considere mai rare, incidentele domestice sunt mult mai apropiate de viața de zi cu zi.

Cătălin Vasile, NN: Cred că este și o chestiune de percepție. Că oamenii cred că asigurarea de locuință acoperă lucrurile foarte grave care se pot întâmpla.

Și într-adevăr, dacă ne uităm la PAD, poliția obligatorie, care așa se și numește: Poliția de Asigurare împotriva Dezastrărilor naturale, acoperă trei riscuri mari: cel de cutremur, de alunecări de teren și de inundații din cauze naturale, care, în funcție și de zona în care locuiești, într-adevăr pot fi niște riscuri care au o incidență foarte redusă.

Dar, pe de altă parte, o poliție de asigurare de locuință, cea facultativă, poate să acopere și riscuri care sunt foarte, foarte uzuale. Se sparge o țeavă la baie, ești inundat de vecini, sau inunzi tu, din greșeala un vecin, sau are loc un incendiu. Mai mult, am văzut în ultimii ani, crește foarte mult incidența fenomenelor meteo extreme. Și am văzut furtuni, ploi torențiale, grindină, care poate să afecteze acoperișuri, fațade, tâmplărie, geamuri. Și astea nu mai sunt lucruri care sunt așa nemaiîntâlnite.

Dacă este să luăm ca exemplu inundațiile: anul trecut au fost peste 18.000 de cazuri de inundații despăgubite de asigurători. Asta înseamnă, dacă facem un calcul, 50 de cazuri pe zi. Se întâmplă frecvent genul ăsta de lucruri. Și mai mult de atât, dacă ne uităm, impactul pe care îl poate avea un astfel de eveniment poate fi foarte mare. Cea mai mare despăgubire anul trecut din cauza inundaților produse de instalațiile din apartament a fost de 42.000 de euro. Pentru că poate să afecteze bunurile din apartament care pot fi de valoare mare, sau poate să afecteze inclusiv vecinii care sunt sub apartamentul inundat. Și atunci răspunderea asta față de terți este o parte din riscul pe care o poliță de asigurare îl poate acoperi.

Ce trebuie verificat înainte de alegerea unei polițe

Unul dintre mesajele centrale ale discuției este că proprietarii nu ar trebui să se uite doar la prețul unei polițe. Sunt importante, în primul rând, riscurile acoperite și limitele de despăgubire.

Care este concret diferența dintre PAD și o asigurare facultativă de locuință? Ce acoperă fiecare și de ce este important să le privim ca pe două forme complementare de protecție?

Cătălin Vasile, NN: Asigurarea obligatorie de locuință, PAD acoperă cele trei evenimente majore pe care le-a menționat deja cutremur, alunecări de teren și inundații din cauza naturale, are o limită de dezfăgăbire de 100.000 de lei pentru apartamentele sau clădirile din materiale mai rezistente sau de 50.000 de lei pentru casele din chirpici și clădirile din structuri mai puțin rezistente. Un preț fix. Și asta este o asigurare obligatorie. Prețul fiind de 130 de lei pentru cel uzual, pentru acoperirea mare de 100.000 de lei. Și acoperim trei riscuri majore. Preț fix, sumă despăgubită fix.

Acum, dacă valoarea proprietății este mai mare de 100.000 de lei, poți să acoperi diferența printr-o poliță facultativă. Dacă vrei să acoperi și alte riscuri în afara celor trei, poți să o faci printr-o poliță facultativă. Polițele facultative vin în completarea poliței PAD și nu se exclud. Ele tot timpul, dacă vrei să faci o poliță facultativă, trebuie să ai întâi polița PAD. Și pentru toate diferențele de riscuri sau de sume asigurate, vine și acoperă polița facultativă.

Care sunt cele mai frecvente riscuri și daune care apar într-o locuință și pe care proprietarii tind să le subestimeze?

Cătălin Vasile, NN: Defectarea instalațiilor sanitare din locuință, astea sunt cele mai frecvente. Incidență mare, dar totuși impact relativ mic. Până la urmă, vezi repede când curge apa, se poate interveni destul de rapid. Ce vedem însă cu incidență ceva mai mică, dar cu impact mare, sunt incendiile. Anul trecut, 8 din 10 cele mai mari despăgubiri au fost datorită unor incendii.

Asigurătorii au plătit în total anul trecut peste 200 de milioane de lei ca despăgubiri locuințelor care au fost afectate de diverse lucruri incidente. Și vorbim despre locuințele care erau asigurate. Aceste sume sunt pagube care au fost generate în cele 18% dintre locuințele care sunt asigurate. Ce se întâmplă de fapt în întregul fond locativ, nu avem o statistică, noi asigurătorii, pentru că nu o măsurăm. Măsurăm doar ce primim ca și cele de despăgubire, dar ne putem da seama că dacă extrapolăm aceleași rate de incidență, de fapt sunt foarte multe. Sunt sute de mii de incidente care țin de instalațiile sanitare. Sunt zeci de mii de incendii în fiecare an și tot așa.

Deci, revenind: lucrurile care țin de instalațiile sanitare, incendiile din locuință și cu o creștere foarte, foarte mare fenomenele meteo extreme. Și dacă doar anul ăsta, în primul trimestru au fost 1200 de cereri de despăgubire datorită unor fenomene meteo extreme, în trimestrul doi au fost 4300.

Există aceste momente de tranziție de la un sezon la altul în care pare că apar din ce în ce sunt mai multe fenomene meteo extreme și ne așteptăm deja, în fiecare primăvară și în fiecare toamnă, la furtuni, ploi torențiale, grindină, care toate acestea pot duce la defecțiuni care pot afecta locuința.

Cătălin Vasile, NN

Cum alegi o asigurare facultativă de locuință la ce trebuie să fii atent și ce ar trebui să compari?

Cătălin Vasile, NN: Este adevărat că este un produs complex și cred că asta și face cumva reticența multor oameni. Se blochează, poate, în comparații foarte amănunțite între produse.

Dar, să o luăm pe rând. M-aș uita în primul rând la care sunt riscurile acoperite: ce anume îmi acoperă polița respectivă, care sunt tipurile de evenimente care pot produce o pagubă la mine în proprietate.

Și aici iau doar un exemplu. În polița noastră sunt 24 de riscuri. La un moment dat nici nu te poți gândi, nu știu, obiecte care cad din cer. Ce ar putea să însemne asta? Boom-ul sonic care poate sparge ferestrele unor proprietăți dacă se află cumva în apropierea unui aeroport. Sunt foarte multe tipuri de evenimente și este interesant de citit un pic cu atenție care sunt tipurile de riscuri care sunt acoperite acolo.

Un al doilea lucru la care m-aș uita sunt sumele despăgubite. Și aici o să fac o paranteză și pentru cei care au deja o poliță de locuință. Prima dată ne uităm la sume: cât cred eu că valorează proprietatea, cât cred că valorează bunurile din interior și cât mă despăgubește asigurătorul în cazul producerii unui eveniment. Și mă întorc la paranteza pe care menționam. Cred că este foarte important și pentru cei care au deja o poliță de asigurare să se uite la sumele asigurate. Pentru că știu foarte mulți proprietari care au rămas cu niște polițe pe care le-au încheiat acum 7 ani, 10 ani și care s-au reînnoit în mod automat în aceleași condiții pe care le-au avut inițial.

Și doar dacă ne gândim la care a fost evoluția prețului locuințelor ne putem da seama că ei sunt sub-asigurați la momentul ăsta. Dacă se întâmplă ceva cu proprietatea lor probabil că suma asigurată reprezintă doar o fracție din valoarea totală a apartamentului sau a locuinței de astăzi. Am zis așa, riscurile acoperite, sumele asigurate, ce tipuri de costuri sunt incluse în despăgubire, pentru că și asta este un lucru important.

Dacă se întâmplă ceva în proprietate fie că este incendiu, fie că este inundație, sunt o groază de costuri care nu sunt doar de refacere a locuinței – curățenia de după un incendiu, proiectarea intervenției de refacere, costuri de transport care pot apărea pentru relocarea bunurilor. Și, inclusiv, costuri de locuire temporară în cazul în care locuința nu mai este funcțională o perioadă, fie pe termen scurt, fie chiar pe termen mediu, și atunci este important de văzut dacă genul ăsta de costuri sunt incluse în poliță sau nu.

Și, al patrulea lucru la care m-aș uita, este procesul de despăgubire. Cât de ușor pot să notific o daună, ce documente să cer, care sunt termenele de răspuns pentru cererea mea și cum o pune asiguratorul la dispoziția mea, platforme electronice sau canale de comunicare care să-mi facă viața mai ușoară. Pentru că, în momentul când un proprietar a fost afectat de orice tip de risc, are multe lucruri pe cap și nu mai vrei să ai pe cap și relația cu asigurătorul tău, lucrurile trebuie să meargă cât mai facil.

Cum se deschide un dosar de daună

Dacă luăm un scenariu concret: apare o inundație, un incendiu, o avarie serioasă în locuință. Ce trebuie să facă proprietarul, pas cu pas, pentru a deschide o daună și a ajunge la despăgubire?

Cătălin Vasile, NN: În cazul NN Asigurări, despăgubirea se poate anunța telefonic sau prin cadrul aplicației. Din ce în ce mai mulți clienți preferă aplicația pentru că lucrurile sunt mai facile. Ai făcut câteva poze, le-ai încărcat, s-a deschis dosarul de daună.

Un eveniment asigurat trebuie notificat în 48 de ore. Noi revenim în 24 de ore. Există și evenimente care au sume mici, de tipul unei inundații care uneori se poate încadra până în 2000 de lei. Avem un plafon în care se poate face o autoconstatare: doar trimiți câteva poze, nu trebuie să mai vină nimeni să vadă ce s-a întâmplat în apartamentul tău și se efectuează plata.

Există situații în care paguba este ceva mai mare și poate trebuie inclusiv o expertiză, trebuie făcută o vizită, o constatare la fața locului. În cazul daunelor mari, noi ne angajăm să facem inclusiv o plată anticipată de 50% din valoarea estimată a daunei, până se închide tot procesul de eliberare a devizului, de reparații, tocmai pentru a grăbi procesul de repunere. Cu cei 50% clientul nostru se poate reapuca să repună locuința în forma inițială sau să o readucă la forma inițială, timp în care facem toate celelalte lucruri necesare pentru a ajunge la suma finală și pentru a face despăgubirea finală pe care o facem în șapte zile în momentul în care avem notificarea și toate documentele.

„Nu mi se poate întâmpla mie” – unul dintre miturile frecvente

Un alt obstacol în calea asigurării este percepția că un astfel de eveniment nu se va întâmpla propriei locuințe.

Cătălin Vasile, NN: Românii sunt foarte optimiști, sunt cei mai optimiști din regiune. Și acest „nu mi se poate întâmpla mie” este ceva frecvent.

Dar încercăm să demontăm asta, pentru că probabil că acest „nu mi se poate întâmpla mie” vine de la percepția riscului și a incidenței scăzute pe lucrurile care sunt cu adevărat grave, cutremure, alunecări de teren. Dar lucrurile uzuale, dacă stăm să ne gândim și în experiența noastră a fiecăruia, s-a mai întâmplat să dăm accidental foc cu unei cârpe în bucătărie sau să se fisureze o țeavă și să avem o mică inundație care poate a produs sau nu pagube, dar ar fi putut produce. Și atunci ne dăm seama că lucrurile se pot întâmpla.

Un alt mit este „am plătit și nu am beneficiat”. Dar, cumva, acesta este principiul asigurării. Cred că ar trebui să ne bucurăm când am fost nevoie să apelăm la asigurare, când am fost cumva subiectul unui risc care să se materializeze. Și este această mutualitate în care contribuim cu toții la ceva ca cei care chiar au nevoie să poată să își refacă viața repede și noi toți și ceilalți care n-am avut nevoie să fim recunoscători că n-am avut nevoie să apelăm la poliția respectivă.

Ce aduce concret în plus asigurarea facultativă de locuință NN? Ce tipuri de riscuri, ce situații acoperă, prin ce se diferențiază experiența de protecție și de gestionarea unei daune?

Cătălin Vasile, NN: Avem 24 de riscuri incluse în poliția de asigurare, în poliția de bază. În același timp există și câteva lucruri opționale care pot fi adăugate la această poliță, cum ar fi asigurarea bunelor din locuință (asigurarea facultativă acoperă locuința, construcția per se, dar bunurile pot fi de valoare foarte mare în anumite proprietăți și atunci poate merită și ele protejate prin aceste lucruri opționale). Mai există opționale care țin de instalația electrică și de eventuale fluctuații de tensiune care pot afecta toate lucrurile electronice pe care le avem în proprietate.

Apoi este toată seria de tipuri de costuri pe care le acoperim. Acoperim foarte multe costuri care nu sunt neapărat uzuale în poliță, dar sunt parte din procesul de repunere a unei locuințe în forma inițială sau readucerea ei la un stadiu în care să poată fi locuită din nou: curățenie, proiectare, mutarea lucrurilor din locuință. Toate astea sunt costuri care pot apărea, care pot fi significative într-un anumit incident și atunci nu ne dorim ca cei care ne sunt clienți să își mai bată capul și cu alte lucruri. Vrem să avem o experiență completă și complet finanțată de noi în momentul în care se întâmplă ceva. Faptul că acoperim și toate anexele unei locuințe, poate este mai greu de perceput în cadrul apartamentului, dar dacă ne gândim la o casă mai pot exista tot felul de anexe, nu știu cum ar fi un garaj sau o magazie de scule sau orice saună poate sau piscină din curte. Toate astea sunt parte din proprietate în concepția noastră și atunci orice s-ar întâmpla, atât în proprietatea principală în casa principală, dar și în celelalte anexe ale proprietății sunt acoperite de poliță.

Acoperim cazarea temporară, adică la hotel dacă este vorba de câteva zile sau într-un regim de termen lung dacă este vorba de câteva luni, până când locuința este repusă în funcțiune.

Și apoi este tot procesul ăsta de gestionare a poliței – NN Direct are, la momentul actual, peste 400.000 de utilizatori. Acolo poți vedea polițele, poți vedea acoperirile pe care le ai, poți face plăți. Și, mai mult de atât este acel moment în care chiar ai nevoie de asistență, cum ar fi s-a întâmplat o daună în care poți să deschizi dosarul de daună, poți să urmărești statusul lui și interacțiunea cu colegii care gestionează dosarul de daună este mult mai facilă prin intermediul aplicației. Tot ecosistemul acesta poate fi regăsit la un click distanță.

Dacă ar fi să transmiteți un singur lucru oricărui proprietar din România care nu are în prezent o asigurare facultativă, care ar fi acela?

Cătălin Vasile, NN: Invitația este să aloce nu mai mult de 15 minute, să vadă ce înseamnă o asigurare de locuință. Toate astea sunt prezente pe site-urile tuturor asiguratorilor: ce costuri, ce tipuri de asigurări există.

Cred că aici mai există un alt mit, apropo de mituri, că asigurările sunt scumpe. Cel puțin, asigurare de locuință, așa cum percep eu, mi se pare un cost extrem de mic față de valoarea pe care o aduce. Pentru un apartament mediu din București de exemplu, vorbim de sume cuprinse între 1 și 2 lei pe zi, în funcție de toate opționalele pe care le poți pune în cadrul unei polițe.

Concluzia interviului este simplă: proprietarii sunt îndemnați să își acorde câteva minute pentru a înțelege ce acoperă PAD, ce riscuri suplimentare poate acoperi o poliță facultativă și dacă valoarea asigurată mai corespunde cu valoarea actuală a locuinței. Și asta, raportat la însemnătatea pe care o are acasă pentru noi, cred că merită din plin.

Articol susținut de NN