INTERVIU VIDEO Crin Antonescu, mesaj pentru PSD: „Domnul Grindeanu să îşi aducă aminte…” / Atacuri virulente la Bolojan și la USR

Derapaj. Fostul lider al PNL Crin Antonescu susţine că USR este „o formaţiune parazit”, care „ar fi bine să dispară din viața noastră”. Într-un interviu pentru publicul HotNews, fostul candidat la prezidențiale susținut de PSD, PNL și UDMR spune că nu vede „de ce trebuie exclusă ipoteza ca AUR să guverneze peste o săptămână sau peste patru ani”, dar respinge scenariul că ar cocheta cu partidul condus de George Simion.

În interviul pentru publicul HotNews, Crin Antonescu lansează critici dure la adresa premierului Bolojan, despre care susține că „e mai USR-ist decât Nicușor Dan”, dar și atacuri virulente la USR. El le pune pe seama opoziţiei sale faţă de ceea ce numeşte „neobăsismul” din politica românească – o orientare politică pe care susține că o combate de mai mulţi ani şi pe care o vede astăzi reprezentată de aceste forţe politice.

Crin Antonescu a revenit anul trecut în prim-planul politicii, după aproape un deceniu de absență, și a candidat la alegerile prezidențiale din 2025 susținut de PSD, PNL și UDMR. În primul tur al scrutinului din 4 mai, el s-a clasat pe locul al treilea, cu aproximativ 20% din voturi, fiind devansat de George Simion (40,96%) și Nicușor Dan (20,99%). După acest rezultat, aparițiile sale publice au devenit mai rare, însă fostul lider liberal a continuat să intervină periodic în dezbaterea politică, inclusiv în studiourile unor televiziuni precum România TV sau Realitatea TV. În multe dintre intervenții, Antonescu a lansat atacuri dure la adresa actualei puteri și a unor partide din coaliția guvernamentală, care l-au susținut în alegeri, reluând frecvent ideea că politica românească este dominată de ceea ce el numește „postbăsism” sau „neobăsism”.

„Nu am resentimente pentru că nu m-am aşteptat, candidând, să obţin voturi cu susţinerea acestor oameni”

– În cele mai multe dintre ieşirile dvs. publice fie criticaţi USR, fie pe preşedinte, fie Guvernul. În acest context, Cristian Tudor Popescu vă spune „suflet mic şi murdar”. Sunteți resentimentar după pierderea alegerilor?

– Nu știu dacă resentimentar e cuvântul. Eu detest o orientare politică, un comportament politic care vine din epoca Băsescu şi pe care eu îl numesc „neobăsism”, „postbăsism”. Şi, acolo unde se manifestă, îl combat.

Cred că USR-ul, REPER, alte grupuri şi grupuscule au preluat nişte formule pe care eu mereu le-am combătut, pentru că nu mi se par corecte. De exemplu, cum e justiția bună atunci când face ce convine politic domnul Băsescu pe vremuri şi USR-ului astăzi, dar nu mai e bună și trebuie reformată atunci când ia decizii care nu convin acestor grupuri politice.

Despre toate aceste lucruri eu vorbesc, iar ele nu au nicio legătură cu faptul că am pierdut alegerile. Am spus aceste lucruri și în timpul campaniei electorale. Nu am resentimente, pentru că eu nu m-am aşteptat, candidând, să obţin voturi cu susţinerea acestor oameni sau de la aceşti oameni. N-am resentimente, n-am poliţe de plătit, iar în cea mai mare parte dintre declaraţiile şi evaluările mele există o anumită constanţă: adică, nu-i lăudam pe cei din USR şi pe Nicuşor Dan înainte, iar acum îi critic.

Iar cu domnul Cristian Tudor Popescu aş fi onorat să am o polemică. Este o conştiinţă publică, un jurnalist şi un formator de opinie dintre cei mai importanţi în istoria presei româneşti. Chiar dacă afirmaţia sa, că am un suflet mic şi murdar, m-a durut foarte tare, ea pare mai uşor de dus decât aceea că aş fi prost sau fricos.

– Şi pe premierul Ilie Bolojan îl criticaţi adesea…

– Eu nu consider că cineva, pentru că e coleg de partid, trebuie susţinut automat. Există o lungă tradiție a susținerii necondiționate și fără nuanțe a liderului în PNL-ul recent, care s-a schimbat faţă de PNL-ul vechi. Faceţi o comparaţie între modul în care se discuta în PNL în timpul în care Tăriceanu era prim-ministru, 2005-2008, și modul în care PNL-ul, cam cu aceiași oameni, defilează pe ecrane susținându-l pe Ludovic Orban, excepțional până într-o zi, când n-a mai fost bun. Apoi, pe Florin Cîțu, excepțional pentru scurtă vreme, după care n-a mai fost. Apoi, pe Nicolae Ciucă aceiași oameni l-au numit impecabil.

Faptul că există o aliniere de partid nu mă obligă pe mine cu nimic să exprim păreri critice despre Ilie Bolojan. Eu nu fac decât să-i exprim niște păreri. Important este ce face domnul Bolojan.

„Am susţinut chiar din vara lui 2024 că Bolojan trebuia să candideze. Am avut mari aşteptări”

– Aceste critici vin în contextul amiciției pe care dumneavoastră o aveți cu alt critic al premierului Ilie Bolojan, domnul Hubert Thuma? Domnia sa a declarat că dumneavoastră aţi fost trădat în campania pentru prezidenţiale de Ilie Bolojan.

– În primul rând, în spațiul public, circulă foarte mulţi oameni care vorbesc doar din auzite, din ce le place lor să creadă sau din ce le place să inventeze.

Sigur că-l cunosc pe Hubert Thuma de ani de zile, de când era în organizaţia de tineret, ca atâţia alţii. N-am avut niciodată o relație nici de amiciție și nici măcar de apropiere politică, necum de altă natură cu Hubert Thuma. Deci, teoria amiciţiei mele cu el e o exagerare. N-am fost mai prieten cu Huber Thuma decât am fost cu Ilie Bolojan. Am fost coleg cu amândoi.

Ca dovadă, am avut mari așteptări legate de Ilie Bolojan. Aici este vorba și de un anumit ethos. Eu am susținut, chiar din vara lui 2024, în vreme ce se pregătea să candideze domnul Nicolae Ciucă, faptul că este o alegere proastă și că ar exista şi alte formule. Prima variantă era Ilie Bolojan! Am avut foarte mare încredere în el.

În momentul în care această încredere a încetat, eu am spus public: îmi fac mea culpa, am apreciat greșit. Nu sunt ca partizanii, ca ultrași, marii teoreticieni și intelectuali ai băsismului, care nici până în ziua de azi nu și-au cerut scuze față de cei pe care îi manipulează că au susținut cu îndârjire un turnător la Securitate.

Eu nu discut ce a făcut sau n-a făcut domnul Bolojan în campanie, pentru că eu nu în baza domnului Bolojan sau oricuiva am candidat. Şi n-am niciun fel de resentiment față de domnul Bolojan că n-am câștigat eu alegerile. Eu am spus doar că sunt profund contrariat, nemulțumit, de anumite decizii pe care domnul Bolojan le-a luat după campania electorală, în fruntea Partidului Național Liberal sau în fruntea Guvernului.

Nu putem renunța niciodată, dacă vrem să avem democrație, la nuanțe. Faptul că cineva susține o tabără, un corpus de idei și de practici politice sau niște forțe politice, iar la un moment dat nu e de acord nu înseamnă nici că a trădat, nici că trebuie să fie foarte surprinși oamenii. Oamenii trebuie să se obișnuiască cu asta.

„Nu văd de ce ar trebui să nu mă întreb cum se face că Bolojan e mai USR-ist decât Nicușor Dan”

– Pe cine ajută totuşi scandalurile acestea?

– Nu sunt niște scandaluri. Nu ştiu dacă fac bine cuiva, dar nu văd cui fac rău. Premierul are, presupun, o strategie, un program, nişte ţine. Şi nimic din declaraţiile mele nu-l împiedică să le urmeze. Nu văd de ce ar trebui să nu mă-ntreb cum se face că domnul Ilie Bolojan e mai USR-ist decât Nicușor Dan.

Asta este teoria „nu e momentul”: „Nu e momentul să spunem că nu e bine că nu cumva să întărească ultranaționaliștii”. Sau argumentul: „Păi, ar fi fost mai bine cu Simion?”. Eu nu cred că se judecă aşa lucrurile. Am făcut nişte alegeri, avem nişte realităţi, iar pe baza lor discutăm, fie şi critic, situaţia politică.

Cu alte cuvinte, nici nu mă interesează cui fac bine şi cui nu fac bine comentariile mele. Îmi fac bine mie, conştiinţei mele.

Scenariul despre care susține că nu-l cred „nici cei mai înverşunaţi duşmani” ai săi

– Domnule Crin Antonescu, o să fiţi preşedintele AUR?

– Nu, nu. (râde) Cum puteţi să mă întrebaţi aşa ceva? N-o să fiu nici preşedintele AUR, nici membru AUR, nici vreun simpatizant AUR, pentru că sunt toate motivele din lume.

Primul, că nu mai am un interes politic, cum am spus de acum 10 ani. Şi, vă reamintesc, nu am contrazis această decizie candidând la președinție, pentru că n-am candidat în urma unor demersuri făcute de mine, în urma unei competiții în care am intrat, pur și simplu. Nu am propus eu acest lucru. Mi s-a solicitat şi am acceptat.

Dar, în legătură, cu scenariul acesta, chiar nici cei mai înverşunaţi duşmani ai mei – şi, slavă Domnului!, s-au adunat – chiar nu mă pot pune în situaţia de a-l înlocui pe Simion.

Pe mine mă despart foarte multe lucruri de AUR. Şi le-am şi spus. Pledoaria mea este nu pentru AUR, ci pentru a salva democraţia parlamentară. De aceea spun: nu contează că cineva ca AUR sau ca Şoşoacă – e exact acelaşi lucru – e în opoziţie, instituţia parlamentară trebuie respectată pentru că e baza democraţiei. Aşadar, nu mai da întruna doar ordonanţe de urgenţă, mai du-te şi prin Parlament. Du-te la Parlament când eşti chemat, pentru că te cheamă oamenii care i-au votat pe acei parlamentari. Asta nu mă face un partizan AUR.

Că există şi în AUR oameni cu care eu aş putea discuta – nu o fac – e cu totul altceva. Eu nu am niciun fel de proiect politic, nu am niciun fel de interes politic. Şi în niciun caz cu AUR. Nu. Asta e o chestiune care a ieşit dintr-o invenţie de presă, care apoi a fost rostogolită. După ce sunt rostogolite câteva luni aceste minciuni, ele sunt declarate fraudulos, dar nu mai puţin eficient, adevărate. „Ştie toată lumea” – de la lucruri frivole, că Antonescu doarme, până la ideea că eu m-aş apropia de AUR şi că aş viza să fiu instalat preşedinte.

– Care e sursa scenariului?

– Faptul că eu am făcut niște declarații care poate au plăcut unor susținători AUR la un moment dat i-a făcut pe unii să creadă că ar exista o asemenea intenție. Mai departe, însă…

„Nu văd de ce trebuie exclusă ipoteza că AUR va guverna”

– Dar considerați că este verosimil scenariul unei viitoare guvernări AUR și în ce context ar putea fi el pus în practică?

– Ipoteza ca AUR să guverneze cândva, peste o săptămână sau peste patru ani, e o ipoteză care rămâne în picioare. Depinde de scorul AUR, depinde de comportamentul politic și linia politică a acestui partid. Pentru că, dacă ei se vor deplasa de la acțiuni de imagine, scandal, asemănător cu USR, și se vor concentra pe chestiuni de conținut, pe chestiuni convingătoare și de durată de poziție, pe articularea unei formule, doctrină, program politic, atunci șansele lor probabil vor crește.

Nu văd de ce este o ipoteză care trebuie exclusă ab initio și definitiv. Pentru că efectul nociv este următorul: dacă noi nu dăm nicio șansă unui partid ca AUR, asta înseamnă că, indiferent ce ar face și indiferent cum s-ar comporta PSD, PNL, USR, noi va trebui să-i votăm la infinit ca nu cumva să fie mai rău. Or, asta nu niciodată nu e o soluţie bună în democraţie.

Eu, apropo de construcțiile guvernamentale, susțin, nu neapărat din dușmănie față de USR, că ar fi bine ca ei să dispară din viața noastră.

„USR-ul este o formațiune politică parazit”

– „Cele mai mizerabile secături”, le-aţi spus.

– Da. Construcția actuală guvernamentală nu are șanse să înainteze prea bine în și cu România din cauza unui defect de construcție: alăturarea PSD și USR în aceeași construcție guvernamentală. Vă amintesc că USR n-a putut guverna nici cu PNL. Pentru că, dacă lucrurile ar fi mers acolo bine, Iohannis n-ar fi avut nevoie să construiască alianţa „Nicu şi Marcel”.

Cunosc pledoaria fiecăruia dintre grupurile de partizani. USR-iştii vor spune că ei erau mari reformatori și că „bandiții” din PNL și cei mai răi din PSD nu îi înghit, pentru că nu îi lasă pe ei să fure. Ceilalţi au descrierile proprii despre USR.

Cert este că USR-ul, din punctul meu de vedere, nu are vreun alt element de doctrină, de program de proiect, de valoare politică constantă decât atacul la PSD. USR-ul este o formațiune politică parazit. Ei trăiesc cumva pe spinarea PSD-ului și a PNL-ului, criticându-i mereu și arătând că ei sunt reformatorii, cinstiții. Am văzut ce reformă fac ei, ce oameni aduc, cât de competenți sunt.

PSD-ul, la rândul lui, n-are cum să conviețuiască cu USR. Această formulă este, după părerea mea, din start, una nefericită. Deocamdată se poate face o majoritate aritmetic, teoretic, fără USR și fără AUR.

– O componentă a candidaturii dvs. era, totuşi, un discurs pentru unirea forţelor politice, pentru a nu lăsa AUR la putere…

– Eu am spus foarte clar, foarte deschis în timpul campaniei prezidențiale că, din punctul meu de vedere, nu are ce căuta în acest moment USR la guvernare. Nu are un scor care să impună asta, nu avem o nevoie aritmetică de asta. Şi, pentru a avea un guvern care să poată construi, să poată acționa cu coeziune și cu eficiență, formula PNL-PSD-UDMR era suficientă.

Dar noi avem acum USR binişor la putere. Iar cei care au avut această grijă nu au decât să se bucure că planul mârşav al lui Antonescu de a nu lăsa USR la putere nu s-a împlinit. USR este la putere pe poziţii extraordinar de importante. Şi aşteptăm să vedem ce va reuşi.

Acum, pentru ei, se pare că sunt nişte mici probleme: mai există nenorocitul de PSD. PSD, de a cărui prestaţie eu nu sunt nici ataşat, nici mulţumit. Dar cum să facem cu PSD? Să-l silim să stea la guvernare, pentru că ne trebuie o majoritate? Şi să nu spună nimic? Să conducă de fapt USR pe majoritatea asigurată de PSD?

În PNL înţeleg că sunt alţi răufăcători: gruparea Thuma, care sunt cam PSD-işti. Şi ăia ar trebui reduşi la tăcere. Doar să vină şi să voteze, ca să avem majoritate.

La toate aceste întrebări USR-iştii nu răspund. Ei doar continuă să adune puncte electorale debitând cum vor ei să facă reformă şi cum nu-i lasă PSD-iştii. Cum vor ei să schimbe din temeliii societatea românească, dar nu pot de PNL. Ăsta este USR-ul, e dreptul lor să fie aşa, dar e şi dreptul meu să spun ce văd. Eu nu pot să admit ideea că rostul tuturor pe lumea asta este să nu-i pună beţe în roate lui Bolojan, adică USR-ului.

USR e la guvernare, are puterea, în interpretarea mea USR-ul are preşedintele României, are premierul, are ministrul Apărării, are ministrul de Externe. Glorios!

„Un rol important în durata de viaţă a Guvernului Bolojan îl are jocul pe care îl va face Nicuşor Dan”

– Unde se manifestă „USR-ismul” lui Ilie Bolojan?

– În oamenii pe care i-a desemnat în poziţii guvernamentale. Vă reamintesc că PNL este parte a acestei guvernări, dar are doi miniştri mari şi laţi: Predoiu şi Nazare. Restul sunt aleşi de domnul Bolojan, iar ei sunt aleşi din zona USR, nu din zona PNL.

Un premier şi un lider politic nu este doar un super-contabil, care trebuie să vadă de unde mai taie. El trebuie să reacţioneze şi în legătură cu anumite valori. Or, mie nu mi-a plăcut poziţia sa în raport cu Parlamentul, ca lider politic liberal, sau în raport cu ceea ce s-a întâmplat cu anumiţi miniştri ai Cabinetului său – Moşteanu, Ţoiu, Marinescu.

Nu neg că sunt necesare nişte măsuri mai dure de austeritate, dar domnul Bolojan n-a făcut-o nici eficient şi nici corect.

– Cât credeți că mai rezistă premierul Ilie Bolojan?

– Şi cât mai rezistă societatea românească cu premierul Ilie Bolojan. Nu se ştie care cade primul. Eu cred că un rol important în durata de viaţă a Guvernului Bolojan îl joacă combinaţiile de putere, jocul pe care preşedintele Nicuşor Dan îl va face.

Domnul Bolojan este totuşi omul politic cu susţinerea cea mai mare. Eu cred că susţinătorii sau votanţii lui Nicuşor Dan din primul tur se strâng astăzi în jurul ideii de Bolojan, nu a practicii guvernamentale a domnului Bolojan, care nu-i interesează. Ei sunt nişte oameni de idei: îi atrage ideea de Bolojan, luptătorul neabătut şi victima PSD în acelaşi timp. Cu asta nu poţi să ajungi foarte departe, dar cât va dura nu ştiu.

„Atunci când critică programul de guvernare, PSD să nu uite că a fost asumat şi de ei”

– Ce-ar trebui să schimbe Ilie Bolojan sau Sorin Grindeanu?

– N-am pretenţia să le dau sfaturi. Amândoi au consilieri – niciunul liberal, în cazul domnului Bolojan. Cred că premierul e hipersfătuit. Și el poate lua sfaturi cu mult mai mare plăcere de la Băsescu.

În ce-l priveşte pe domnul Grindeanu, cred că ar trebui să îşi aducă aminte, nu doar la congrese ale partidului, că actuala formulă guvernamentală cu USR şi cu Ilie Bolojan nu a fost impusă nici de ruşi, nici de ucraineni, nici de iranieni. A fost acceptată fără mare discuţie, de la bun început, de partidul domniei sale.

Reţin, ca să fim corecţi, că programul de guvernare pe care Bolojan l-a asumat în Parlament a fost acceptat şi de către ei. Aşa că, atunci când critică acest program, să nu uite că a fost asumat şi de ei. Dacă doare, doare pentru că şi ei fac tăieri.

Şi să nu uite că, totuşi, PSD este, în acest moment, prima forţă parlamentară, ca atare are cea mai mare răspundere. Sunt consideraţii, nu sfaturi.