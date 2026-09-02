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Actualitate

INTERVIU VIDEO. Silviu Faiăr despre cazul Pahonțu și de ce George Simion are grijă „să nu dea prea tare în prietenii de la PSD şi în structurile din jurul lor” 

Laurențiu Ungureanu
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Influencerul Silviu Istrate, cunoscut drept Silviu Faiăr, este unul dintre cei mai cunoscuți români creatori de conţinut. Într-un dialog cu HotNews, Faiăr pornește de la „cazul Pahonțu” și descrie cum crede el că acționează politicienii.

  • Silviu Istrate (Faiăr) este urmărit pe rețelele sociale de câteva sute de mii de oameni, majoritatea tineri, care îl apreciază pentru comentariile pe teme politice şi sociale.
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„Cazul Pahonţu e destul uşor de înţeles”

HotNews: Silviu, ai o comunitate foarte mare, formată în special din tineri. Cum le-ai explica lor cazul Pahonţu?