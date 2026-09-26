Întoarcerea la viață a unei capodopere: Casa “Dimitrie Bolintineanu”. Clădirea cu cel mai uluitor spațiu vitrat din București  

Casa “Dimitrie Bolintineanu” este un monument de arhitectură ridicat în 1883.

A fost la început “proprietatea boiernașului Costache Păucescu”, iar arhitectul Gottereau a transformat-o atunci când a devenit reședința medicului Alexandru Racoviceanu.

E pe strada Negustorilor – cândva ulița lor, un loc cu poveste atestată încă din 1669, într-o vreme când negustorii bucureșteni se înghesuiau aici, atrași de apropierea de Calea Moșilor, artera comercială a orașului.

Aici locuiau negustori și membri ai burgheziei bucureștene, ale căror case exprimau confortul și statutul social al familiei.

În mahalaua Negustori s-au ridicat, rând pe rând, case impunătoare, printre care și clădirea istorică, păstrată până astăzi,

Citește, pe B365.ro, despre casa cu mai multe vieți – de la reședința boiernașului Costache Păucescu la spațiu modern, reprezentativ pentru secolului XXI.