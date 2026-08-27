Într-o lume tot mai egoistă, cineva s-a gândit și la oamenii care nu se pot bucura de o expoziție Brâncuși. Pentru cine este îndemnul: „Atingeți exponatele!”

„Nu atingeți exponatele!”. Ne este tuturor familiar acest avertisment din muzeele de pretutindeni, care își țin astfel operele în siguranță. În curând, la Muzeul Național de Artă al României din București va fi vernisată o expoziție al cărei îndemn este opus: „Atingeți exponatele!”. Aflați despre ce este vorba în ediția de vineri, 28 august, a newsletterului „Partea Bună”. Pentru a o primi trebuie să vă abonați.

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Machetele tactile ale operelor lui Constantin Brâncuși oferă publicului larg o nouă dimensiune a operei marelui sculptor. Pentru o parte dintre cei care vor trece porțile expoziției „Feel Brâncuși”, care va fi deschisă oficial pe 8 septembrie, aceasta este, de fapt, prima la care au acces cu adevărat.

Constantin Cristache, în vârstă de 49 de ani, își amintește foarte bine marea expoziție Brâncuși organizată la Timișoara când orașul a fost Capitală Culturală Europeană. Nevăzător de la vârsta de 28 de ani, a vizitat-o împreună cu fiicele lui, pe care le-a rugat să îi descrie sculpturile.

Imaginile zugrăvite de fetițe creau în mintea lui reprezentări care nu aveau nicio legătură cu opera lui Brâncuși, ci cu propriile sale experiențe de viață. Sculpturi precum „Somnul” sau „Danaida” rămâneau constructe vagi, indiferent ce citise despre ele. A ieșit de pe ușa expoziției de la Timișoara cu multe întrebări și puține răspunsuri. „Mi-am zis: Ce păcat că există această expoziție Brâncuși, iar eu nu am niciun fel de acces la aceste opere, măcar cât să pot atinge o machetă sau două”, povestește el.

Astăzi ne este ghid printr-o expoziție cum nu am mai văzut până acum în România.

Continuarea, în ediția de vineri, 28 august, a newsletterului „Partea Bună”.