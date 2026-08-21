Într-o mișcare fără precedent pe piața bancară din România, una dintre băncile de top desființează funcția de economist-șef și renunță la departamentul de cercetare: „Nu e subiect de dezbatere publică”

BRD, a cincea bancă din România după active, a anunțat joi încetarea activității echipei care se ocupa de analize de piață și, implicit, de desființare a poziției de economist-șef.

„Vă informăm că, începând cu data de 20 august, echipa responsabilă de analiza și cercetarea economică nu va mai elabora și transmite rapoarte de analiză. În contextul procesului de reorganizare și eficientizare a activității BRD, Consiliul Director a aprobat propunerea de încetare a activității echipei de Analiză de Piață și, implicit, de desființare a poziției de Economist-șef”, este mesajul transmis joi de BRD Research.

Florian Libocor, economistul șef al BRD-GSG. Foto: BRD

Titularul funcției de economist șef era de peste 10 ani Florian Libocor, care nu a dorit să comenteze pe marginea deciziei luate.

Purtătorul de cuvânt al BRD, Traian Traicu, ne-a transmis: „Deciziile referitoare la organizarea internă a băncii nu fac obiectul dezbaterilor publice. Prin urmare, nu avem comentarii cu privire la aspectele menționate în întrebările trimise.”

Banca nu a motivat decizia. Libocor era un specialist bine cotat în mediul economiștilor-șefi de bănci comerciale.

HotNews a trimis un set de întrebări și „băncii-mamă” a BRD, Societe Generale, dar până la ora publicării acestui material nu am primit niciun răspuns.

Alte exemple relevante

Chiar dacă pe piața locală e o premieră, asemenea „mutări” au loc în bankingul global.

Un caz foarte apropiat este HSBC, care în 2025 a redus peste douăzeci de posturi din research și a unificat strategia macro pe mai multe clase de active, inclusiv FX și fixed income; totuși, banca a păstrat echipa globală de analiză economică. Asta arată că, în loc de un departament autonom, funcția macro este adesea absorbită în structuri mai largi.

Un alt exemplu este Citigroup, care în 2023 și-a desființat echipa globală de strategie FX, adică exact tipul de structură care produce comentariu macro și analiză de piață. Reuters a relatat și că unii angajați au fost relocați, ceea ce sugerează o logică de reorganizare, nu neapărat de eliminare totală a competenței.

Laurentian Bank din Canada a mers și mai departe în 2024, închizând unitatea de equity research ca parte a unei restructurări ample. Deși nu era un departament macro pur, cazul e relevant pentru că arată cum o bancă poate ieși complet dintr-o zonă de research atunci când o consideră mai puțin strategică.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici: