Într-o rară apariție publică, o respectată personalitate conservatoare din România spune că Nicușor Dan primește o lecție. El face un apel: „Președintele probabil că-şi imaginează că poate singur. Nu poate!”

Încercarea președintelui de a segmenta PNL este „e o greșeală uriașă”. Nicușor Dan se află în situaţia probabilă de a i se „vinde gogoşi”, din partea unor „oameni care manipulează în același timp bani, influență și informații”, spune fostul diplomat Sever Voinescu, într-un amplu interviu, pe care HotNews îl va publica mâine.

Fostul diplomat și parlamentar susține că trăim un coșmar și apelează la rațiunea tuturor taberelor: „Dincolo de PNL, dincolo de PSD, există ceva ce se cheamă România”.

Redactor-șef al revistei Dilema Veche și una dintre cei mai consecvente personalități conservatoare, Sever Voinescu descrie un preşedinte izolat și influenţabil, care tocmai primește o lecție din care speră ca Dan să învețe, pentru că „totuși, el este un om foarte inteligent”.

Care este lecția?

„Președintele probabil că-şi imaginează că poate singur. Nu poate! Și ceea ce se întâmplă astăzi, tot acest șir de eșecuri pe care le are în formarea Guvernului, arată foarte clar ceea ce era evident – și anume că nu poate singur”.

„Întrebarea este: ajunge Nicușor Dan la concluzia că nu poate singur și face ceva sau persistă?”.

Sever Voinescu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Nu-l menajează nici pe Bolojan

Sever Voinescu face o analiză dură a momentului. Nu-l cruță nici pe Ilie Bolojan.

El crede că președintele PNL nu și-a dat seama, decât târziu, că „Pur și simplu, realitatea parlamentară indică că el nu va mai fi acceptat acum ca prim-ministru”.

„E o greșeală uriașă”

Cât despre președintele Dan, „eu cred că cineva i-a spus că trebuie să meargă în continuare cu strategia de a rupe voturi de la PNL, care probabil că lui i-a plăcut, apropo de animozitatea lui cu Bolojan”.

„Probabil că a înțeles-o şi ca o palmă pe care i-o dă liderului PNL, dar a făcut-o şi pentru a avea voturile. Din punct de vedere politic, e o greșeală uriașă a lui Nicușor Dan”, crede Voinescu.

„Veștea e genul de om pe care-l arăţi, dar apoi trebuie să-l ascunzi repede”

Voinescu spune că l-a șocat declarația lui Veștea, care a cerut sprijinul AUR: „Pericolul e enorm, pentru că este ca și cum ai deschide ușa și îți intră în casă niște oameni care joacă cu totul și cu totul după alte reguli”.

„Veștea s-a dovedit a fi genul de om pe care-l arăţi, dar apoi trebuie să-l ascunzi repede. Omul ăsta nu trebuie lăsat să povestească, să explice, să ne spună poveşti cu SPP-ul noaptea. Pe măsură ce Veștea vorbeşte, şansele lui de a lua voturi scad vertiginos”, mai spune Voinescu.

Amplul interviu, cu un portret al lui Nicușor Dan și al situației din România cum probabil nu a fost făcut până acum, va fi publicat sâmbătă, pe HotNews, la prima oră.