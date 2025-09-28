Într-o țară din nordul Europei, un medicament de slăbit lansat acum doi ani provoacă un efect neașteptat în industria sănătății: „E doar începutul”

Danemarca se confruntă cu o creștere dramatică a numărului de proceduri de chirurgie plastică, direct legată de adoptarea pe scară largă a Wegovy, popularul medicament pentru slăbit lansat în țară în decembrie 2022, scrie site-ul nyheder.tv2.dk.

Noi date de la Autoritatea Daneză pentru Date Medicale arată că intervențiile chirurgicale de corecție a pielii au crescut vertiginos, abdominoplastiile și liftingurile feței și gâtului aproape dublându-se între 2020 și 2024, în timp ce corecțiile zonei sânilor au crescut cu aproape 60%.

Această tendință reprezintă o schimbare fără precedent în ceea ce privește numărul demografic de pacienți care solicită intervenții chirurgicale cosmetice, determinată de pierderea rapidă și substanțială în greutate obținută prin intermediul acestui medicament.

Peste 200.000 de danezi au încercat Wegovy de la introducerea sa pe piață, creând o nouă categorie de pacienți chirurgicali care prezintă exces de piele în urma unei slăbiri dramatice.

Chirurgii plasticieni de la spitalele private de top Aleris și AK Nygart raportează un model clar de pacienți care discută deschis despre utilizarea medicamentelor pentru slăbit atunci când solicită consultații chirurgicale. Profilul tipic al pacientului a apărut ca fiind femei cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani, deși un număr tot mai mare de bărbați solicită și ei proceduri, inclusiv reducții mamare masculine.

Cu ce probleme se confruntă pacienții

Necesitatea medicală din spatele multora dintre aceste proceduri se extinde dincolo de simpla estetică. Pacienții se confruntă frecvent cu probleme funcționale din cauza pielii lăsate, care cade, inclusiv retenția de umiditate, mirosuri neplăcute și probleme semnificative de mobilitate în timpul activităților fizice precum alergarea sau alte sporturi.

Un chirurg plastician specialist, Dorte Lyhne de la Aleris, subliniază faptul că schimbările corporale dramatice cauzate de pierderea rapidă în greutate creează o piele lăsată mai pronunțată în comparație cu metodele de reducere treptată a greutății, necesitând intervenție chirurgicală atât din motive de confort, cât și de sănătate.

Realitatea economică și logistică a acestor proceduri a creat un model în care pacienții sunt de obicei supuși mai multor intervenții chirurgicale pe perioade lungi de timp, mai degrabă decât operații individuale complexe. Majoritatea încep cu proceduri abdominale sau mamare înainte de a reveni pentru lucrări suplimentare la brațe sau picioare, pe măsură ce diferite zone problematice devin mai problematice în timp. Atât constrângerile financiare, cât și considerațiile de sănătate influențează această abordare etapizată a chirurgiei de conturare corporală.

Chirurgii plasticieni anticipează că această tendință va continua să crească semnificativ înainte de a ajunge în cele din urmă la un platou. Mikkel Børsen Rindom de la AK Nygart prezice că fenomenul va avea un impact asupra industriei în anii următori, descriind nivelurile actuale ca fiind doar „începutul” a ceea ce va experimenta Danemarca.

Această așteptare se bazează pe mecanismul medicamentului – Wegovy își menține efectele de pierdere în greutate doar în timpul administrării, iar pofta de mâncare revine la întreruperea administrării, ceea ce ar putea crea cicluri continue de fluctuații ale greutății și nevoi de corecție chirurgicală.

Creșterea semnificativă evidențiază o transformare mai amplă a cererii de chirurgie cosmetică, care depășește procedurile tradiționale, cum ar fi „transformările de tip mamă” după sarcină, pentru a cuprinde o nouă piață, în stilul turismului medical, determinată de intervenții farmaceutice pentru pierderea în greutate.