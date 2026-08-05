Într-un email scurs în presă, armata SUA apelează la crowdsourcing pentru tactici de război prin care să pedepsească Iranul. Ce le cere soldaților

Solicitarea unui ofițer superior, din cadrul comandamentului militar american care conduce războiul președintelui Donald Trump împotriva Iranului, a venit printr-un e-mail: „Avem nevoie de idei”.

„Căutăm modalități noi, creative și neconvenționale de a exercita presiune asupra Iranului și de a-l pedepsi”, a scris un ofițer din cadrul departamentului de informații al Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), într-un mesaj trimis miercuri unui grup larg de analiști militari, potrivit unei surse familiarizate cu conținutul mesajului. O a doua sursă a confirmat, de asemenea, că un ofițer superior al armatei americane a trimis săptămâna trecută mesajul prin care solicita idei noi privind modul de abordare a conflictului cu Iranul, relatează CNN.

Solicitarea de tip „crowdsourcing”, despre care oficialii militari au spus că este neobișnuită prin e-mail, este un semn al opțiunilor limitate – și potențial neplăcute – de care dispune Trump pentru a forța Iranul să încheie un acord în condițiile sale. În speranța de a găsi o alternativă, oficialul de la CENTCOM a inițiat sesiunea de brainstorming prin e-mail pentru a vedea dacă cineva are idei mai bune. A doua sursă a afirmat că CENTCOM analizează toate posibilitățile, recunoscând că trebuie să-și reevalueze strategia.

„Comandamentul Central al SUA are o lungă tradiție de a gândi și de a acționa în moduri inovatoare”, a declarat, într-un comunicat, căpitanul Timothy Hawkins, purtătorul de cuvânt al CENTCOM. „Amiralul (Brad) Cooper (șeful CENTCOM, n.r.), în special, apelează la membrii echipei noastre extraordinare, indiferent de grad, pentru a atinge cele mai înalte niveluri posibile de performanță operațională.”

E-mailul a precedat amenințarea lui Trump de a lansa noi atacuri împotriva Iranului, amenințare pe care a anulat-o însă în weekend, după ce oficiali regionali – și anume prințul moștenitor al Arabiei Saudite – au intervenit, sunându-l pe președintele american și îndemnându-l să dezescaladeze.

De câteva săptămâni, SUA au bombardat Iranul cu lovituri aeriene menite să-i reducă capacitatea de a amenința transportul maritim în Strâmtoarea Ormuz și să readucă Teheranul la masa negocierilor, dar încă nu există niciun semn al iminenței încheierii unui acord.

Opțiunile de pe masa lui Trump

Trump a luat în calcul intensificarea campaniei militare, posibil prin reluarea unor atacuri puternice asupra facilităților nucleare pe care le mai are Iranului, despre care a susținut că au fost „distruse” în atacurile din vara trecută. Două surse familiarizate cu planurile afirmă că armata americană se pregătește activ să lanseze atacuri asupra Muntelui Târnăcopului și a altor obiective iraniene despre care se crede că adăpostesc fie materiale nucleare, fie echipamente.

Însă, chiar și cu cele mai puternice arme convenționale ale Americii, spun acele surse, este puțin probabil ca rachetele și bombele să aibă un efect semnificativ, deoarece facilitățile respective sunt îngropate adânc sub pământ. Pentru a le distruge, SUA ar trebui probabil să recurgă la trupe terestre – un risc enorm pe care Trump nu a fost dispus să și-l asume -, pe fondul întrebărilor privind transparența administrației sale în legătură cu victimele din rândul militarilor. Până în prezent, 18 militari americani au fost uciși în lupte.

Trump ia în considerare inclusiv lovituri de tipul unui „spectacol de artificii”, a declarat o altă sursă, care ar putea viza aceleași obiective sau unele similare cu cele atacate acum un an, în speranța unei victorii simbolice care i-ar permite să iasă din război fără a-și atinge de fapt unul dintre obiectivele inițiale: eliminarea programului nuclear al Iranului.

Totodată, este puțin probabil ca acest lucru să rezolve ceea ce a devenit problema centrală a războiului: pretențiile Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, notează postul american de televiziune.

„În cele din urmă, președintele SUA va dori un acord, așa că va căuta în permanență modalități de a adopta o poziție dură și de a ieși din această situație”, a declarat una dintre sursele familiarizate cu recentele discuții de planificare. „Uneori ai nevoie de minți creative – mai ales dacă rămâi fără opțiuni convenționale”, a adăugat sursa.

Atât Agenția Centrală de Informații (CIA), cât și Agenția de Informații a Apărării (DIA) au evaluat recent că este puțin probabil ca tipul de bombardamente pe care le efectuează SUA să schimbe poziția de negociere a Iranului.

Cel mai înalt consilier militar al președintelui, generalul Dan Caine, șeful armatei SUA, a recunoscut public că este puțin probabil ca bombardamentele să realizeze, doar ele, toate obiectivele declarate anterior de Trump pentru acest război.

„Puterea aeriană are limitele sale”, le-a spus Caine parlamentarilor americani luna trecută.

Opțiunile de intensificare a conflictului i-au fost prezentate lui Trump de luni de zile și au fost dezbătute pe larg, iar în regiune au fost trimise mai multe resurse militare în așteptarea unui semnal de start din partea președintelui. Un plan conceput de CENTCOM ar implica bombardamente intense pe parcursul uneia sau a două săptămâni pentru a distruge capacitățile rachetelor iraniene, au precizat oficiali americani.

Trump a ezitat până acum, în parte după ce a auzit îngrijorările lui Caine cu privire la diminuarea stocurilor de rachete de interceptare ale apărării aeriene. Alți oficiali și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la riscul unui număr mare de victime civile în cazul în care Trump și-ar pune în aplicare amenințările de a lovi obiective de infrastructură, precum poduri și stații de desalinizare a apei.

Trump ar putea escalada conflictul prin trimiterea de trupe americane pe teren, o amenințare pe care a repetat-o de mai multe ori, vorbind despre ocuparea strategicei insule Kharg sau despre eliminarea uraniului puternic îmbogățit al Iranului. Dar acest lucru ar încălca și mai mult o promisiune cheie pe care a făcut-o bazei sale de susținători MAGA. „Nu vă voi trimite să luptați și să muriți în războaie străine stupide care nu se termină niciodată”, a spus el în timpul unui miting electoral din 2024, în Pennsylvania.

De asemenea, președintele american ar putea accepta un status-quo periculos: runde nesfârșite de atacuri și contraatacuri cu Iranul, care ar putea costa și mai multe vieți americane și ar lăsa Strâmtoarea Ormuz într-o stare de pericol constant, care ar putea semăna cu „războaiele fără sfârșit” pe care le-a criticat.

„Cred că vrem pur și simplu să câștigăm”, a declarat Trump vinerea trecută, în cadrul unei ședințe a Cabinetului, când a fost întrebat despre încheierea războiului. „Îi vom lovi foarte tare și, știți, la un moment dat, vor spune: «Pur și simplu nu mai putem suporta».”