Într-un interviu de doar șase minute, Trump se leapădă de una dintre marile sale favorite: „Sunt șocat de ea. Credeam că are curaj”

Donald Trump o critică dur pe șefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni. O face chiar într-unul dintre cele mai mari ziare din Italia, Corriere della Sera, cel care a reușit să obțină un interviu telefonic de aproape șase minute cu președintele american.

„Vă place faptul că președinta voastră (a Consiliului, n.r.) nu face nimic pentru a obține petrolul? – întreabă Donald Trump într-o convorbire telefonică cu Corriere della Sera – Le place oamenilor? Nu-mi pot imagina. Sunt șocat de ea. Credeam că are curaj, m-am înșelat”, spune Donald Trump în interviul acordat corespondentului ziarului italian la New York.

Jurnalistul consemnează faptul că nici nu a apucat să-i pună o întrebare de fapt lui Trump, pentru că acesta a venit el cu întrebarea de mai sus.

Întrebat dacă a vorbit cui Meloni despre subiectul invocat chiar de el, Trump a răspuns că nu. „Spune pur și simplu că Italia nu vrea să fie implicată. Chiar dacă Italia își procură petrolul de acolo, chiar dacă America este foarte importantă pentru Italia. Nu crede că Italia ar trebui să fie implicată. Crede că America ar trebui să facă treaba în locul ei”.

„Nu mai este aceeași persoană”

Atunci când i se relatează că Meloni a spus că este inacceptabil ceea ce Trump a spus despre Papa Leon, președintele american răspunde prompt. „Ea este cea inacceptabilă, pentru că nu-i pasă dacă Iranul are o armă nucleară și ar arunca Italia în aer în două minute dacă ar avea ocazia”, adăugând că premierul italian „nu vrea să ne ajute în cadrul NATO, nu vrea să ne ajute să renunțăm la armele nucleare. Este cu totul altfel decât îmi imaginam.”

În urmă cu o lună, într-un interviu pentru același ziar, Trump spusese despre Meloni că este o prietenă și o mare lideră care „încearcă mereu să ajute”.

Acum declară că aceasta „nu mai este aceeași persoană, iar Italia nu va mai fi aceeași țară”, iar „imigrația ucide Italia și întreaga Europă”.

Giorgia Meloni. Credit foto: Stefano Costantino / Zuma Press / Profimedia

Ce i-a transmis Meloni lui Trump

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a calificat luni drept „inacceptabile” cuvintele preşedintelui american Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea, despre care a spus, printre altele, că este „catastrofal în materie de politică externă”, după ce suveranul pontif a criticat războiul din Orientul Mijlociu, relatează AFP şi Reuters, citate de News.ro.

„Papa este şeful Bisericii Catolice şi este corect şi normal ca el să pledeze pentru pace şi să condamne orice formă de război”, a subliniat şefa guvernului italian într-un comunicat.

Primele pagini ale ziarelor italiene redau atacul lui Trump la adresa Papei Leon: Domenico Stinellis / AP / Profimedia

Declaraţia premierului italian a reprezentat o mustrare publică extrem de rară a lui Trump din partea lui Meloni, care a cultivat legături deosebit de strânse cu preşedintele american, ceea ce subliniază furia generalizată din Italia faţă de atacul său asupra Papei Leon.

Trump a stârnit nemulţumirea generală spunând despre Leon că este „groaznic”, într-o lungă tiradă, duminică. Ulterior, el a postat o imagine generată cu AI în care se înfăţişa ca o figură asemănătoare lui Iisus, stârnind şi mai multă indignare în rândul creştinilor, care au considerat imaginea o blasfemie.

Între timp, Trump a şters imaginea, dar a spus, luni, că nu intenţionează să-şi ceară scuze de la Papa Leon al XIV-lea, pe care l-a calificat din nou drept „foarte slab”.

„Papa Leon a făcut declaraţii false. El s-a opus cu vehemenţă acţiunilor mele cu privire la Iran, iar un Iran dotat cu arme nucleare este inacceptabil”, a declarat preşedintele american, la Casa Albă, referindu-se la declaraţiile Papei care făcuse apel la încetarea violenţelor în Iran.

Donald Trump a mai spus că papa „dă dovadă de o mare slăbiciune în faţa criminalităţii şi a altor lucruri”.