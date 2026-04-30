Într-un mesaj sfidător, Mojtaba Khamenei proclamă „un nou capitol” pentru Strâmtoarea Ormuz: SUA au suferit o „înfrângere rușinoasă”

Afiș cu Mojtaba Khamenei, pe străzile din Teheran, cu ocazia comemorării a 40 de zile de la moartea ayatollahului Ali Khamenei, în Iran, pe 9 aprilie 2026. FOTO: Maryam Rahmanian / Shutterstock Editorial / Profimedia

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a afirmat joi, într-un mesaj scris difuzat la televiziunea de stat, că un nou capitol pentru Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz a început să prindă contur de când a izbucnit războiul dintre Statele Unite- Israel și Iran, pe 28 februarie. SUA au suferit „o înfrângere rușinoasă” în conflict, a susținut acesta, sfidând astfel amenințările lui Donald Trump privind prelungirea blocadei asupra porturilor iraniene, scriu Reuters și AFP.

Liderul suprem al Iranului a afirmat că Teheranul va asigura securitatea regiunii Golfului Persic și va elimina ceea ce el a descris drept „abuzurile inamicului asupra căii navigabile”.

Mojtaba Khamenei a adăugat că noua administrare a Strâmtorii Ormuz va aduce calm, progres și beneficii economice tuturor națiunilor din Golf.

„Astăzi, la două luni după cea mai mare desfășurare militară și agresiune conduse de tiranii acestei lumi în regiune, și după înfrângerea rușinoasă a Statelor Unite, se deschide un nou capitol” pentru Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz, a afirmat liderul suprem, conform mesajului scris difuzat de televiziunea de stat iraniană.

Rănit în bombardamentele inițiale, Mojtaba Khamenei nu a apărut niciodată în public sau în înregistrări video de când a fost numit ayatollah, pe 9 martie, fiindu-i atribuite doar mesaje scrise.

Mojtaba Khamenei a preluat funcția de lider suprem în urma ofensivei americano-israeliene lansate pe 28 februarie împotriva Iranului, care l-a ucis pe tatăl și predecesorul său, Ali Khamenei, și a declanșat războiul.

Săptămâna trecută, The New York Times, citând mai mulți oficiali iranieni a căror identitate nu a a dezvăluit-o, a indicat că acesta a fost „grav rănit” în timpul atacurilor, dar a rămas „alert din punct de vedere mintal”.

Un „nou cadru juridic și de gestionare” a Strâmtorii Ormuz

În mesajul său de joi, liderul iranian a afirmat că bazele americane din regiune „nu au nici măcar capacitatea de a-și asigura propria securitate, cu atât mai puțin de a oferi vreo speranță de securitate aliaților lor”.

El a salutat, de asemenea, un „nou cadru juridic și de gestionare” a strategicei strâmtori Ormuz ca mijloc de a aduce „confort și progres” țărilor din regiune.

Acest strâmtoare a devenit un punct de tensiune major, Iranul autorizând doar un număr limitat de nave să traverseze calea maritimă, prin care tranzita, înainte de conflict, o cincime din hidrocarburile consumate la nivel mondial.

Săptămâna trecută, un înalt responsabil parlamentar a afirmat că Teheranul a încasat primele venituri provenite din taxele de trecere pe care le-a impus în strâmtoare.

Însă blocarea ei de către Iran și blocada asupra porturilor americane impusă ca ripostă de către Statele Unite afectează economia mondială. Iar Iranul, care se afla deja în dificultate înainte de război, nu este scutit de consecințe, moneda iraniană atingând miercuri cel mai scăzut nivel față de dolar de la instaurarea Republicii Islamice, în 1979, și până în prezent.

În timp ce un înalt responsabil al Casei Albe a menționat o posibilă prelungire „cu câteva luni” a blocadei impuse de Marina SUA președintele iranian, Massoud Pezeshkian, a estimat joi că blocada asupra porturilor țării sale este „sortită eșecului” și nu ar face decât să agraveze perturbările din regiunea Golfului.