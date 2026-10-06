Intrare în forță în România. Armatorul grec Lefteris Veniamis intră în forță pe energia verde cu un parc fotovoltaic de 100 milioane euro, după o tranzacție cu unul dintre marii producători ai lumii

Armatorul grec Lefteris Veniamis, proprietarul transportatorului maritim Golden Union Shipping Company, intră puternic pe piața românescă de energie regenerabilă printr-un proiect de parc fotovoltaic ce necesită investiții de circa 100 de milioane de euro, cumpărat de la grupul portughez EDP Renewables (EDPR), al patrulea cel mai mare producător de energie regenerabilă din lume și unul dintre cei mai importanți investitori de profil din România, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

Lefteris Veniamis (47 de ani) este fiul magnatului elen Theodoros Veniamis, care a fost 13 ani președintele Uniunii Armatorilor Greci.

Lefteris Veniamis și fratele său, Nikolaos, conduc acum gigantul Golden Union, cu o flotă de aproximativ un miliard de dolari.

Investitorul grec a cumpărat de la grupul portughez EDPR firma de proiect Fravezac, care are încheiat cu Transelectrica, încă din 2024, un contract de racordare la rețea a unui parc fotovoltaic de circa 126 MW în localitatea giurgiuveană Colibași, din sudul Bucureștiului.

Mai multe detalii pe Profit.ro.