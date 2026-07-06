Întrebare incomodă pentru șeful NATO înaintea summitului de la Ankara, precedat de un val de arestări în rândul grupurilor de opoziție

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că dreptul de a protesta și libertatea presei sunt esențiale într-o democrație, luni, într-o conferință de presă la Ankara în care a fost întrebat despre măsurile luate de autoritățile turce împotriva disidenților și restricțiile introduse de acestea înaintea summitului aliat din această săptămână, notează Reuters.

Summitul NATO, la care vor participa liderii celor 32 de state aliate, precum și oficiali din țări partenere, urmează să aibă loc marți și miercuri, la Ankara.

Duminică, peste 100 de persoane au fost reținute de autorități în urma unor marșuri de protest organizate de partide și grupuri de stânga. Alte 103 au fost arestate ca parte a unor operațiuni antitero la Ankara.

Întrebat de reporteri despre valul de rețineri și arestări care a avut loc în ultima perioadă în Turcia și în care au fost vizați inclusiv jurnaliști și un cunoscut comediant turc, Deniz Göktaş, Mark Rutte a declarat că democrația înseamnă mai mult decât organizarea de alegeri.

„Și, bineînțeles, democrația înseamnă ca oamenii să organizeze demonstrații dacă doresc acest lucru. Deci este mult mai mult decât alegeri libere, iar când vine vorba de mass-media”, a adăugat secretarul general al NATO, menționând că pentru alianță este important ca reprezentanții presei să poată participa personal la evenimente majore.

Afirmația vine în contextul în care mai multor jurnaliști turci independenți le-a fost refuzată acreditarea pentru summit.

Autoritățile turce susțin că operațiunile vizează activitățile militante și nu au legătură cu summitul.

Aliate ale Ankarei, țările occidentale au ocolit în ultimii ani acuzațiile legate de modul în care sunt tratate drepturile omului în Turcia. Unii critici ai regimului condus de președintele Recep Tayyip Erdogan susțin că această atitudine a permis a slăbit opoziția turcă și a trecut cu vedere principii fondatoare ale alianței, cum ar fi democrația și statul de drept.