Creșterea cheltuielilor pentru apărare pune deja presiune pe bugetele statelor NATO, înainte de summitul de la Ankara

Secretarul general al NATO Mark Rutte va insista, în cadrul summitului alianței de marți și miercuri, ca statele membre să își respecte promisiunea de a majora cheltuielile pentru apărare. Însă progresele țărilor NATO spre această țintă au fost inegale, iar majorarea cheltuielilor pune deja presiune pe bugetele naționale, scrie Reuters.

Sub presiunea președintelui american Donald Trump, membrii pactului militar format din 32 de țări au convenit, la summitul de anul trecut, să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035 – puțin peste dublul nivelului total înregistrat de statele europene și Canada în 2025.

Două tabere s-au conturat, de atunci.

Una este condusă de Germania și în general de statele nordice și est-europene, care au găsit spațiul fiscal necesar pentru a crește cheltuielile.

În cealaltă se află mai mulți actori importanți care nu reușesc să facă același lucru.

„Marea Britanie nu reușește, de exemplu. Nici Franța și nici Italia”, a declarat Guntram Wolff, cercetător la think tank-ul economic Bruegel, referindu-se la cele trei cele mai mari economii din Europa, după Germania.

NATO afirmă că membrii săi europeni, împreună cu Canada, au cheltuit anul trecut cu 90 de miliarde de dolari mai mult pentru apărare, în termeni reali, comparativ cu 2024, în încercarea de a crește cheltuielile militare de bază la 3,5% din PIB până în 2035, la care se adaugă încă 1,5% din PIB pentru cheltuieli legate de securitate.

Înaintea summitului, Rutte a subliniat că noile cheltuieli de anul trecut depășesc 139 de miliarde de dolari în termeni nominali și că există un „angajament ferm” de a atinge la timp ținta combinată de 5%.

Germania va recurge la o modificare a regulilor care scutește cheltuielile de apărare de limitele stricte de îndatorare pentru a-și dubla cheltuielile la peste 200 de miliarde de euro de acum până în 2030, potrivit unui proiect de buget consultat de Reuters înaintea unei ședințe a cabinetului de luni.

Polonia, Lituania și Estonia – țări în care percepția amenințării reprezentate de Rusia este cea mai acută – sunt deja pe drumul cel bun pentru a atinge noile ținte, Varșovia alocând 4,3% din PIB apărării anul trecut.

Nu există suficienți bani

În alte părți, această inițiativă se confruntă cu obstacole politice și fiscale.

Marea Britanie a anunțat săptămâna trecută planuri pentru cheltuieli suplimentare de 15 miliarde de lire sterline în domeniul apărării, finanțate parțial prin reduceri în alte domenii.

O treime din această sumă rămâne încă nefinanțată, ceea ce creează o provocare bugetară timpurie pentru viitorul prim-ministru, Andy Burnham.

Mai important, planul a fost criticat de politicienii din opoziție și de foști șefi militari pentru că nu a precizat când cheltuielile pentru apărare vor ajunge la 3% din PIB, în vederea îndeplinirii angajamentului Marii Britanii față de NATO de a cheltui 3,5% din PIB până în 2035.

„Cheltuielile pentru apărare vor rămâne probabil una dintre cele mai mari presiuni fiscale cu care se confruntă Regatul Unit pe termen mediu”, a declarat Max Warner, economist de cercetare senior la Institutul pentru Studii Fiscale.

Prim-ministra italiană Giorgia Meloni urmează să anunțe la summit că Roma, în ciuda faptului că are una dintre cele mai mari datorii din Europa, va majora cheltuielile de apărare de bază și neesențiale la 2,8% din PIB în 2026, cu aproximativ 0,71 puncte procentuale mai mult decât anul trecut.

Însă, având în vedere că majorarea cheltuielilor militare este nepopulară în rândul multor alegători în perspectiva alegerilor naționale de anul viitor, cea mai mare parte a creșterii va proveni din cheltuielile pentru securitatea internă, cum ar fi activitățile poliției.

Planurile detaliate de Franța în aprilie ar urma să majoreze cheltuielile sale de apărare la 2,5% din PIB până la sfârșitul deceniului, de la aproximativ 2% în prezent, chiar dacă țara încearcă să-și alinieze deficitul global la normele zonei euro – un obiectiv bugetar dificil, având în vedere apropierea alegerilor prezidențiale de anul viitor.

Între timp, guvernul socialist al Spaniei nu pare dispus să renunțe la refuzul său de a cheltui mai mult de 2,1% din PIB pentru apărare, noile resurse urmând să fie orientate în mare măsură către tehnologii cu aplicații civile.

Capacitatea industrială

În altă ordine de idei, oficialii NATO au pus la îndoială afirmația a trei țări – Cehia, Slovenia și Albania – conform căreia acestea ar fi îndeplinit vechiul obiectiv al alianței de 2% din PIB și le-au solicitat să-și revizuiască și să-și prezinte din nou cifrele privind cheltuielile.

„Pentru noi, provocarea este să ne asigurăm că aliații rămân pe o traiectorie credibilă către angajamentul de 3,5%; dacă continuați să vă mențineți la 2%, atunci nu vă aflați pe o traiectorie credibilă”, a declarat un înalt oficial al NATO.

Wolff, de la Bruegel, a remarcat că, spre deosebire de summitul de anul trecut de la Haga, liderii europeni îl pot privi pe Trump în ochi și pot susține că și-au intensificat eforturile pentru a-și asuma povara efortului de război din Ucraina, care a demonstrat că este capabil să reziste avansurilor rusești.

Totuși, chiar dacă opinia publică europeană ar putea începe să accepte ideea alocării de fonduri suplimentare pentru apărare, unii observatori susțin că fabricanții de armament vor trebui să fie convinși că cheltuielile se vor menține la un nivel ridicat înainte de a face investițiile necesare pentru a-și spori capacitatea de producție.

„A existat o perioadă «înainte de Trump» și va exista una «după Trump», așa că acest obiectiv de 5% se poate schimba oricând”, a declarat Ana Boata, șefa departamentului de cercetare economică la Allianz Trade.

„Așadar, cred că există un anumit scepticism din partea companiilor europene din domeniul apărării în ceea ce privește intensificarea investițiilor pentru a crește producția”, a adăugat ea.