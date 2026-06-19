„Întregul Liban trebuie să ardă”, anunță ministrul israelian Ben Gvir, după ce patru soldați au fost uciși într-un atac Hezbollah

Ministrul securității naționale din Israel, Itamar Ben Gvir, intră într-o sală de judecată din Tel Aviv, pe 10 decembrie 2024. Sursa foto: Menahem Kahana / AP / Profimedia

Intensificarea luptelor dintre Israel și Hezbollah în Liban pune în pericol acordul provizoriu dintre Statele Unite și Iran, menit să oprească războiul mai amplu din Orientul Mijlociu, scriu Reuters și Times of Israel.

Ministrul Securității Naționale Itamar Ben Gvir a anunțat vineri că „întregul Liban trebuie să ardă” după ce patru soldați israelieni au fost uciși într-un atac al Hezbollah.

„Cu tot respectul față de americani, Israelul trebuie să transmită clar întregii lumi că sângele fiilor noștri și securitatea cetățenilor noștri nu sunt negociabile. Întregul Liban trebuie să ardă”, a declarat Ben Gvir, citat de Times of Israel.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat vineri că patru soldați au fost uciși în timpul luptelor din sudul Libanului, printre cei căzuți la datorie numărându-se și comandantul Batalionului 52 din Brigada 401, locotenent-colonelul Dor Gedalia Ben Simhon, în vârstă de 32 de ani.

În jurul orei 00:20, un obiect suspect a lovit un tanc aparținând forțelor Batalionului 52 din cadrul Brigăzii Givati, care operau în zona satului Tebnit, potrivit raportului IDF.

Intensificarea luptelor

Luptele dintre Israel și Hezbollah din sudul Libanului s-au intensificat în cursul nopții de joi spre vineri.

Cel puțin 18 persoane ar fi murit în urma atacurilor aeriene israeliene, potrivit Reuters.

Parisul a îndemnat Washingtonul să exercite presiuni asupra Israelului pentru a înceta ostilitățile din Liban, intensificarea violențelor punând la încercare acordul provizoriu dintre Statele Unite și Iran, menit să oprească războiul mai amplu din Orientul Mijlociu.

Acordul prevede ca Statele Unite, Iranul și aliații lor să declare încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban.

Anularea planurilor privind întâlnirea dintre negociatorii americani și iranieni, programată pentru vineri în Elveția, a generat de altfel noi incertitudini cu privire la calendarul discuțiilor.

18 persoane ucise în atacurile Israelului, spune Libanul

Ministerul Sănătății din Liban a declarat că 18 persoane au fost ucise și 33 rănite în urma unor atacuri aeriene intense care au avut loc în 11 localități începând de la miezul nopții, precizând că bombardamentele împiedică eforturile de salvare și evacuare.

Israelul a declarat că a lansat atacuri aeriene împotriva a ceea ce a descris ca fiind membri și infrastructură ai Hezbollahului în mai multe zone din sud, afirmând că acestea au fost o reacție la încălcările repetate ale armistițiului de către gruparea susținută de Iran.

Libanul a fost antrenat în războiul regional când Hezbollah a deschis focul asupra Israelului pe 2 martie, determinând Israelul să lanseze o ofensivă majoră împotriva grupării și să invadeze sudul țării.

Israelul refuză să se alăture acordului SUA-Iran

Israelul a respins apelurile de a-și retrage trupele din sudul Libanului, unde forțele sale ocupă o autoproclamată zonă de securitate.

Israelul susține că acest demers are scopul de a proteja nordul țării de atacurile Hezbollah. Forțele sale au ras de pe fața pământului sate din sud, unde, potrivit acestora, Hezbollah s-ar fi consolidat.

Miercuri, Israelul a publicat o hartă care arată o zonă de control militar extinsă în sudul Libanului și a declarat că nu exclude posibilitatea de a lansa atacuri dincolo de aceasta.

Hezbollah a continuat să lanseze atacuri asupra pozițiilor israeliene din sud în această săptămână, inclusiv cu drone explozive care au ucis și rănit soldați.

Ministerul Sănătății din Liban a înregistrat 3.912 de persoane ucise în Liban ca urmare a atacurilor israeliene începând cu 2 martie, printre care 746 de cadre medicale, femei și copii.

Numărul victimelor din partea Israelului în urma acestei runde de ostilități cu Hezbollah include cel puțin 32 de soldați și patru civili israelieni.