Întrevederea lui Nicușor Dan cu cancelarul Merz. Viitoarea repartizare a fondurilor UE, printre subiectele discutate

Președintele Nicușor Dan a avut o întrevedere cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, la Rovaniemi, în Finlanda, în marja Summitului Arctic European, potrivit unei postări pe X a șefului statului.

„În domeniul securității, am subliniat nevoia de a întări flancul estic al NATO împotriva amenințărilor rusești, printre care incursiunile dronelor în spațiul aerian aliat, și am discutate potențialul cooperării româno-germane în industia de apărare”, a scris Nicușor Dan, în postarea redactată în limba engleză.

Președintele a adus în discuție și subiectul aderării la UE a Moldovei, despre care a spus că este o prioritate pentru România, motiv pentru care a susținut deschiderea cât mai rapidă a tuturor capitolelor de negociere între Bruxelles și Chișinău.

A good meeting with Federal Chancellor of Germany, @bundeskanzler, in Rovaniemi, on the margins of the European Arctic Summit. Our discussion reconfirmed the solid partnership between Romania and Germany.



On security, I stressed the need to reinforce NATO's Eastern Flank… pic.twitter.com/UeCTvpSnfg — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 13, 2026

„Am discutat Cadrul Financiar Multianual al UE, România susținând un buget ambițios cu o politică de coeziune robustă și o finanțare adecvată pentru agricultură”, se mai spune în postarea lui Nicușor Dan.

Cele 27 de state membre ale UE au început să discute din acest an bugetul multianual pentru perioada 2028-2034. Propunerea Comisiei Europene prevede reduceri pentru politica agricolă comune (PAC) și cea de coeziune.

Statele membre sunt profund divizate între aşa-numitele „frugale”, care pledează un buget al UE mai auster, având în vedere constrângerile bugetare naţionale, şi cele care doresc o creştere a fondurilor pentru politicile agricolă şi de coeziune, acestea din urmă sugerând ca modalităţi de finanţare noi impozite sau împrumuturi, idei care nu au fost însă preluate de preşedinţia cipriotă în propunerea sa.