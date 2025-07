VIDEO Inundații-fulger în Texas: 24 de morți și 23 de fete dintr-o tabără de vară date dispărute / „S-a întâmplat foarte repede”, spun autoritățile, dar fuseseră avertizate

Ploile torențiale au provocat vineri inundații-fulger pe râul Guadalupe din Texas, ucigând cel puțin 24 de persoane, iar autoritățile se străduie să salveze zeci de persoane blocate de apele învolburate sau să le caute pe cele date dispărute în urma dezastrului, au declarat oficialii locali, potrivit Reuters.

Printre persoanele dispărute se află 23-25 de persoane date dispărute dintr-o tabără creștină de vară pentru fete de pe malurile inundate ale râului Guadalupe, potrivit autorităților.

La o conferință de presă de vineri noapte, la aproape 18 ore după începerea acestei crize ce a avut loc chiar de ziua națională, din 4 iulie, guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a declarat că operațiunile de căutare și salvare vor continua pe tot parcursul nopții și sâmbătă. Abbott a spus că resursele alocate efortului vor fi „nelimitate”.

Imagini postate online au arătat inundații extinse și case și mașini luate de apele furioase.

BREAKING: 20 children are missing in the Texas Hill Country flash flood. Praying for the best. This is not a time to be defunding weather research and NOAA. pic.twitter.com/VpUpnAylKk

TEXAS FLOODING: Catastrophic situation in Texas. Multiple lives have been lost as flood waters consume parts of the state.



In Comfort, TX, the water level rose from 3’ to 29’ in just 45 minutes.



Just wow… my heart hurts for everyone. pic.twitter.com/LMVmxg4dl5