Inundații în zeci de localități după ploile torențiale din ultima zi. Unde au fost cele mai multe probleme

Aproape 40 de localităţi din 12 judeţe au fost afectate de ploile abundente din ultimele 24 de ore. În Vaslui, mai multe sate au rămas fără curent, iar într-o comună din Prahova s-a produs o alunecare de teren, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență.

„Ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada 06.06.2026, ora 08:00 – 07.06.2026, ora 08:00, au fost înregistrate efecte în 39 de localități din 12 județe (Bacău, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Călărași, Harghita, Iași, Ilfov, Olt, Vaslui și Vrancea), precum și în municipiul București”, a anunțat duminică DSU.

Potrivit DSU, pompierii au acționat pentru evacuarea apei din 26 de locuințe, 159 de curți, 30 de subsoluri, 4 anexe gospodărești și de pe 5 străzi. Totodată, au fost îndepărtați 14 copaci căzuți pe carosabil, care au avariat două autoturisme.

Circulaţia, afectată pe 3 DN-uri

De asemenea, circulația rutieră a fost afectată temporar pe trei drumuri naționale (DN 2 – județul Bacău, DN 3 – județul Călărași și DN 10 – județul Buzău) și pe două drumuri județene (DJ 107P – județul Cluj și DJ 203K – județul Buzău), din cauza arborilor doborâți și a apei care s-a strâns pe carosabil.

Alunecare de teren în Prahova

„În localitatea Slon, județul Prahova, s-a produs o alunecare de teren care a afectat drumul comunal. În prezent, circulația rutieră este întreruptă, iar accesul către cele aproximativ 80 de locuințe din zonă se poate realiza doar pietonal”, a precizat DSU.

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Localităţi din Vaslui, rămase fără energie electrică

Duminică dimineață, trei localităţi din judeţul Vaslui sunt nealimentate cu energie electrică în urma unor avarii produse la liniile electrice şi posturile de transformare şi alimentare, din cauza vijeliilor, au informat reprezentanţii ISU.

„Conform informării SC Delgaz Grid la ora 8:00, o linie electrică aeriană era parţial afectată. De asemenea au fost probleme la şase posturi de transformare sau alimentare. Sunt afectate localităţile Curteni, Zgura şi Olteneşti, cu 257 de consumatori. Se lucrează pentru remediere cu două echipe de intervenţie specializate”, a precizat inspectorul-şef al ISU Vaslui, Cătălin Oloeriu, citat de Agerpres.

Potrivit oficialului ISU Vaslui, mai multe zone din judeţ au fost afectate şi de inundaţii, Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă de la nivelul primăriilor intervenind la fața locului.

„Dacă aceste servicii sunt depăşite, ne solicită prin 112 sprijinul. ISU a intervenit azi noapte în Negreşti şi în Bârlad. Chiar dacă nu ne-au solicitat sprijinul, sunt unele localităţi afectate, cum ar fi Vultureşti. În cursul zile de duminică se vor evalua pagubele produse de inundaţii de către o comisie de la primărie. Ulterior se înaintează un raport operativ către ISU şi Instituţia Prefectului. Astfel vom putea demara procedurile legale pentru a veni în sprijinul cetăţenilor cu despăgubiri”, a menţionat Cătălin Oloeriu.