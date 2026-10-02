INVESTIGAȚIE Fraude medicale online în interesul Rusiei. Nicio alertă publică emisă de instituțiile din România

MGID și AdsKeeper sunt două companii de publicitate programatică deținute oficial de ucraineni, dar care servesc intereselor Rusiei, dezvăluie site-ul de investigații Snoop într-un articol publicat vineri. Cele două firme funcționează după același model ca AdNow, compania rusească de publicitate pe care Snoop a devoalat-o deja.

MGID și AdsKeeper au rulat reclamele și au adunat date de pe 117 siteuri din România.

Se colectează informații despre problemele de sănătate ale utilizatorilor de internet, fără acordul lor.

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Reclamele rețelelor MGID și AdsKeeper au rulat, de-a lungul anilor, pe cel puțin 117 site-uri din România, de la publicații de știri și site-uri locale până la platforme cu conținut conspiraționist, scrie Snoop.

Cele două companii folosesc infrastructură tehnică comună și tehnologii prin care colectează date despre utilizatori, arată o nouă investigație Snoop realizată împreună cu jurnaliști și cercetători din mai multe țări.

Printr-un soft dezvoltat de jurnaliști și programatori, aceștia demonstrează că reclamele MGID și AdsKeeper colectează informații despre problemele de sănătate ale utilizatorilor de internet din România, dar și din alte țări, fără acordul lor.

Acțiunile firmei MGID în România

Printre site-urile românești pe care au fost identificate reclamele se numără Realitatea TV, Adevărul, Orange Sport, Ziua de Cluj și Botoșăneanul. Infrastructura MGID apare inclusiv pe JigsawPlanet, un site de puzzle-uri recomandat elevilor de profesori români și prezent și pe platformele educaționale ale Comisiei Europene.

Snoop a întrebat redacțiile cum a fost colaborarea cu MGID. Doar două dintre ele au răspuns.

Redacția Actual Maramureș ne-a comunicat că nu a avut niciodată un contract direct cu MGID, ci printr-o agenție de publicitate.

Cealaltă firmă investigată, AdsKeeper, i-a contactat separat, însă nu au ajuns la un acord. Redacția a scos de pe site reclamele de acest fel și a explicat că nu a fost beneficiara datelor colectate.

Orange Sport spune că, de anul trecut, a întrerupt colaborarea cu MGID și AdNow, companie despre care Snoop a scris în primul episod al aceste serii de investigații.

27.000 de reclame pentru produse „miraculoase”

Potrivit Snoop, infrastructura MGID și AdsKeeper este folosită pentru promovarea unor produse prezentate drept tratamente minune care vindecă boli, altfel, incurabile.

În România, astfel de produse au fost promovate în peste 27.000 de reclame pe Facebook și Instagram, văzute de peste 110 milioane de ori, potrivit datelor analizate de Reset Tech, institut de cercetare a datelor deschise. Ei au monitorizat aceste produse naturiste și au identificat alerte ale autorităților de sănătate publică din mai multe țări, care avertizează cu privire la calitatea și eficiența lor.

Jurnaliștii au identificat 23 de produse promovate în România ca tratamente miraculoase și care vizează în special persoane vârstnice.

Alerte emise de autorități din alte țări, nu și din România

În Ucraina, aceeași infrastructură este folosită de o rețea de site-uri și pagini de Facebook care promovează peste 50 de suplimente și produse medicale. Unele reclame folosesc identitatea unor falși medici ucraineni, care sunt în realitate cetățeni ruși.

Autoritățile ucrainene au avertizat și asupra unor cazuri în care datele persoanelor vulnerabile care cumpărau astfel de produse au fost ulterior folosite pentru șantaj și recrutare în acțiuni de sabotaj și terorism în favoarea Rusiei.

MGID și AdsKeeper funcționează similar și în România, dar nu există reacții vizibile ale autorităților din România.

Ministerul Sănătății (MS), Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) și Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) nu au emis nicio alertă publică pentru a avertiza populația în legătură cu produsele periculoase.

Ministerul Sănătății nu a răspuns la solicitarea Snoop în legătură cu aceste medicamente, iar INSP și ANMDMR au spus că nu e de competența lor.

MGID și AdsKeeper apar în rechizitoriul Georgescu-Potra

MGID și AdsKeeper sunt companii de publicitate programatică deținute oficial de ucraineni. Cele două împart infrastructură tehnică, angajați și certificate de securitate. AdsKeeper a fost operată, între februarie 2024 și octombrie 2025, inclusiv printr-o firmă din România, Adders Marketing Agency SRL.

Înainte de alegerile prezidențiale din 2025, Ministerul de Interne și Autoritatea Națională pentru Comunicații (ANCOM) au avertizat public cu privire la dezinformarea livrată prin aceste rețele și au inclus în comunicat și MGID, și AdsKeeper alături de AdNow.

Companiile investigate în seria „Pixelii Rusiei” apar menționate și de procurorii români în rechizitoriul dosarului Călin Georgescu – Horațiu Potra, în care sunt acuzați de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicarea de informații false, în formă continuată.

Procurorii includ companiile în descrierea infrastructurii online folosite pentru microtargetarea românilor înaintea alegerilor prezidențiale din 2024.

Într-un răspuns către Snoop, MGID spune că, din 2022, au întrerupt colaborarea cu orice entități din Federația Rusă după invadarea Ucrainei.

În același document este descris, fără a fi numit, și un om de afaceri rus, cunoscut drept „oligarhul internetului”.

Citește investigația Snoop pentru afla cine este și ce legături are cu MGID și firmele care colectează, fără consimțământ, cele mai sensibile date despre comportamentul nostru.

FOTO: Hackeri ruși. Imagine ilustrativă. SURSA: © Dragoscondrea | Dreamstime.com