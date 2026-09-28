INVESTIGAȚIE Afacerea din biserică cu promisiunea vindecării bolnavilor de cancer prin dietă și credință

Fără pregătire medicală, preotul Marius Văduva și soția sa, Annemarie, le spun bolnavilor de cancer că se pot vindeca prin dietă, suplimente și credință. Prin clinica DetoxNutriFit și cursuri de „onconutriție”, cei doi au construit o afacere care a încasat sute de mii de euro, arată o investigație Snoop.

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Soții Văduva promovează în același timp teorii conspiraționiste: de la „microroboți” din alimente controlați prin 5G până la ideea că lactatele ar modifica genetic oamenii.

Teoria legată de nanotehnologie a fost susținută și de Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale. Acesta spunea că sucurile carbogazoase conțin nanocipuri „care intră în noi ca în laptopuri”.

Medicii consultați de Snoop avertizează că astfel de mesaje pot determina pacienții vulnerabili să întârzie sau să abandoneze tratamente validate medical.

„Dintr-o mie de persoane, mor cel mult două”

Afacerea DetoxNutriFit a pornit de la povestea personală a Annemariei Văduva, diagnosticată în urmă cu 11 ani cu o tumoră ovariană. Cei doi susțin că schimbarea alimentației și a stilului de viață ar fi contribuit la vindecarea ei. Așa au început să promoveze propriile metode pentru bolnavii de cancer.

Soții Văduva au devenit tot mai populari în ultimii ani, prin apariții în emisiuni TV și podcasturi care adună sute de mii de vizualizări. Doar interviul acordat lui Damian Drăghici în 2023 a depășit 250.000 de vizualizări pe YouTube.

Marius Văduva afirmă public că, dintre aproximativ o mie de persoane care trec anual prin clinica sa, mor cel mult două. Pe site-ul afacerii, el se prezintă drept fitoterapeut, nutriționist, onconutriționist și oncoterapeut și susține că a tratat cu succes peste 4.000 de pacienți cu cancer, diabet sau osteoporoză.

Annemarie se descrie și ea drept onconutriționist, deși specializarea ei reală este: „psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională”, conform Colegiului Psihologilor.

Investigația Snoop arată însă că nici Marius, nici Annemarie Văduva nu au studii medicale care să le permită acreditarea ca fitoterapeut sau nutriționist-dietetician, conform legii.

Marius Văduva. Foto: Tudor Pană

Cursuri de aproape 2.000 de lei, plătite ca „donații”

Una dintre principalele surse de venit este reprezentată de cursurile online. Până în vara anului trecut, participanților li se cerea să achite o sumă fixă în contul Asociației Școala de Onconutriție și să scrie explicit „donație” pe ordinul de plată. Prețurile ajungeau la 1.994 de lei pentru persoanele fără diagnostic interesate de prevenție și la 997 de lei pentru pacienții diagnosticați cu cancer. În prezent, sumele au rămas aceleași, dar nu mai sunt prezentate drept donații.

În 2024, veniturile Asociației Școala de Onconutriție au ajuns la aproximativ 249.000 de euro, de 34 de ori mai mult decât în anul precedent, potrivit datelor Ministerului Finanțelor consultate de Snoop.

Soții Văduva obțin bani și din vânzarea de suplimente alimentare prin DetoxNutriFit SRL.

Cum răspunde Marius Văduva

Contactat de Snoop, Marius Văduva și-a susținut afirmațiile despre „microroboții” din alimente controlați prin 5G: „Păi, luați o cutie de Coca-Cola și uitați-vă pe spate, unde scrie nanotehnologii, și, întrebați-i după aceea pe ei, dacă puteți să sunați la Coca-Cola”.

Pe cutiile de suc nu scrie nimic despre nanotehnologii.

Văduva subliniază că nu a interzis nimănui să urmeze un tratament în sistem medical și că nu e împotriva chimioterapiei sau radioterapiei.

Citiți în Snoop cum explică Marius Văduva tratamentele pe care le face, deși nu are studii medicale, și de ce spune că „s-a retras din medicină”.