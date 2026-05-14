INVESTIGAȚIE VIDEO. Profitul din cultul „maestrului spiritual” Dragoș Ovidiu Argeșanu, omul cu zeci de mii de adepți 

Dragoș-Ovidiu Argeșanu este „maestrul” spiritual acuzat de mai multe femei că le-a agresat sexual și în cazul căruia poliția s-a autosesizat după investigația Snoop.

În România de după 1989 au apărut practici spirituale legitime, cunoscute în toată lumea, dar care la noi nu erau permise până atunci. Mulți dintre cei care le practicau, și îi învățau și pe alții, erau oameni cu bune intenții. Lumea „sprituală” s-a tot extins în timp, forme și participanți. Probabil cel mai cunoscut „maestru” al ultimilor decenii este Dragoș-Ovidiu Argeșanu.

O jurnalistă Snoop a participat incognito la „tratamentele” lui, a vorbit cu zeci de femei și a dezvăluit că acestea mărturisesc abuzuri sexuale. 7 dintre ele au acceptat să-și spună povestea.

În al doua parte a investigaței, este analizat domeniul financiar al „maestrului”. „Cultul îngerilor” lui Dragoș-Ovidiu Argeșanu este și un mecanism de făcut bani, sume imense de bani.

Și-au împrumutat firma cu peste 500.000 de euro

„Începeți astăzi călătoria către iluminare”, îndeamnă Argeșanu la shopping și prezintă, printre altele, tratamente energetice pentru vindecarea bolilor cronice, „curățări” de vaccin și cum să te aperi de „atacuri psihice”. „Atacurile psihice” se referă la pericolul invizibil, bazat pe transferuri negative de energie ( de pildă „stringurile” energetice), despre care Argeșanu susține că pot afecta sănătatea și destinul oamenilor.

„Am stat 20 de minute ca să-i dau 500 de lei și să mă pipăie”, punctează Andra*, una dintre victimele care au acceptat să ofere o mărturie pentru jurnaliști. Când te uiți la efectul multiplicării sumelor, ajungi la miza financiară: la finalul lui 2023, împrumuturile acordate firmei Pro Dao Psi SRL de către asociații săi, Argeșanu și mama sa pensionară, ajunseseră la echivalentul a 536.000 de euro.

Sumele de la care se pornește

Argeșanu poate câștiga în jur de 4.000 de euro într-un singur weekend doar din ședințele de „terapie”, după cum sunt numite pe afișele de promovare, organizate în afara Bucureștiului. Anul trecut, au fost 23 de astfel de deplasări. După „terapii”, urmează cursuri cu zeci de participanți, pentru care prețurile pornesc de la 500 de lei de persoană.

Sumele sunt apoi rulate prin firmele sale, sub formă de împrumuturi, credite și leasinguri. Banii nu mai sunt astfel impozitați și devin greu de urmărit. Numele „maestrului spiritual” apare și într-o tranzacție care duce spre un politician care a făcut închisoare pentru corupție.

„Doar numerar” – documentarea cazului a durat 6 luni

„Doar numerar” și „Să începeți să căutați bancomat” au fost indicațiile primite de jurnalista Snoop de la asistenții lui Argeșanu, când a sunat pentru programări, la final de 2025 și început de 2026. Documentarea acestui caz a durat 6 luni în interiorul redacției independente Snoop.

„Dacă doriți neapărat să plătiți electronic, achiziționați cursul de pe site-ul domnului doctor”, a explicat Lucian Georgescu, mâna dreaptă a lui Argeșanu, când jurnalista incognito a întrebat despre existența POS-ului, la înscrierea pentru un seminar Reiki organizat la București.

La ora 18:00, peste 40 de persoane – majoritatea femei de toate vârstele – stăteau îngrămădite pe scaune lipite unele de altele, în cabinetul lui Argeșanu, de 74 mp, aflat la parterul unui bloc din centrul Bucureștiului.

Georgescu le întâmpina cu o listă pe care le bifa numele, după ce cotiza fiecare 150 de lei. Alte seminarii sunt pe bază de donație – lași cât vrei, conform mărturiilor -, dar există și unele care ajung la 500 de lei, potrivit prețurilor afișate pe site-ul lui Argeșanu. Indiferent de sumă, nimeni nu primește bon la fața locului, potrivit declarațiilor mai multor cliente și documentării Snoop pe teren.

Lucian Georgescu, mâna dreaptă și vecinul lui Argeșanu, predă și el cursuri de Reiki și radiestezie. Are 11.000 de followeri pe Facebook. Foto Facebook

„Vorbiți cu domnul doctor”

Georgescu se ocupă din 2017 de „partea de cabinet, programări, mai multe” pentru Argeșanu, a explicat el pentru Snoop. A refuzat să spună ce se întâmplă cu banii încasați cash la seminarii sau dacă-i declară și ne-a trimis să vorbim cu „domnul doctor”.

De două ori pe lună, în medie, Argeșanu ține cursuri și „terapii” individuale în weekend, în alte orașe decât București. „Începe (cu terapiile) la ora 9:00 și până la 4 jumate nu se oprește. Apoi curs. Și mâine – la fel, o ia de la capăt”, i-a spus jurnalistei Snoop într-o sâmbătă din februarie, la Ploiești, asistenta lui Argeșanu, organizatoarea evenimentului.

„Să-ți fie de bine”, i-a urat Argeșanu, fără să-i dea bon, după ce i-a lăsat banii pe birou la finalul uneia dintre cele două ședințe individuale la care a participat sub acoperire.

Prețul unei ședințe de 20 de minute costa 250 de lei în 2013, dar suma a crescut constant de-a lungul timpului, conform mărturiilor. În 2025, a ajuns la 500 de lei, iar anul acesta – 550 de lei, cât a plătit și reportera Snoop.

Contactată de Snoop, aceasta a spus că răspunde la întrebări „doar în prezența unui avocat”.

După terapii, seara, Argeșanu ține cursuri, care costă 500 sau 650 de lei de persoană. La ele asistă, de obicei, zeci de femei. Pentru o cursantă, un weekend maraton poate trece de 300 de euro, conform mărturiei unei cliente, care a participat la evenimentele lui între 2020 și 2022. Timp în care estimează că a cheltuit 3.000 de euro, fără a include transportul și cazarea, care făceau parte din costurile personale necesare pentru a participa la ședințe. Niciodată nu a primit bon.

Întrebat de Snoop dacă dă bon fiscal, Argeșanu a răspuns: „Absolut! Absolut! (…) Eu am dat cu subsemnatul și la ANAF.”

Confruntat cu faptul că jurnalista sub acoperire nu a primit, a subliniat că e responsabilitatea clienților să ceară: „Eu sunt atent la om, nu la treaba asta. Nu aș putea să dau bonuri când sunt oamenii acolo. N-am timp. Oamenii pot să ceară dacă au nevoie”. Susține că preferă plățile online și că, în cazul celor cash, „se emit bonuri sau facturi la cerere”.

Argeșanu înregistrează multe dintre aceste evenimente pentru a le revinde pe site, unde oferă și pachete cu mai multe cursuri, care pot ajunge până la aproape 5.500 de lei.

Continuarea pe Snoop.