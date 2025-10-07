Investiții simple la bursă prin fondurile de tip ETF. Cel mai mare ETF românesc a atins 600 milioane lei în active și 30 de mii de investitori

Un numar din ce in ce mai mare de persoane aleg sa isi plaseze economiile si la bursa. Stiai ca actiunile listate la bursa din Bucuresti au crescut, in medie, cu 27,6% in primele 9 luni ale anului 2025 si cu 100,5% in ultimii trei ani incheiati la 30 septembrie 2025?

La prima vedere domeniul bursei pare complicat, prea riscant si accesibil doar celor care se pricep. Exista, insa, si variante mai simple, mai accesibile si mai usor de inteles.

Pe langa actiuni, bursele ofera publicului si fonduri de investitii listate, de tip ETF sau Exchange Traded Fund. Poate ai auzit si tu de ele. In ultimii ani, fondurile de tip ETF au cunoscut o dezvoltare remarcabila pe plan mondial. Activele totale ale acestora, la nivel global, erau estimate la 17,3 trilioane de dolari americani la sfarsitul lunii iulie 2025, in crestere fata de 3,0 trilioane de dolari in urma cu aproximativ zece ani, la finalul anului 2015 (sursa: ETFGI).

Cel mai mare ETF disponibil la bursa din Bucuresti este ETF BET Patria – Tradeville, acesta fiind unul din cele mai mari ETF-uri din intreaga regiune a Europei Centrale si de Est. Fondul este administrat de Patria Asset Management, o companie membra a Grupului Patria Bank.

Peste 30 de mii de persoane investeau in acest fond la sfarsitul lunii septembrie, iar dimensiunea fondului era de 603,5 milioane lei la data de 2 octombrie 2025. Fondul investeste in cele mai importante 20 de actiuni listate la bursa din Bucuresti, iar persoanele care cumpara acest fond detin, indirect, actiuni la 20 de companii romanesti importante, beneficiind de dezvoltarea si profiturile acestora. Astfel, daca esti la inceput de drum, nu trebuie sa alegi singur actiunile in care sa investesti, numarul acestora sau suma de alocat in fiecare. Desigur, fondul se adreseaza si investitorilor cu experienta, care doresc sa isi completeze portofoliul cu un instrument de investitii diversificat.

Activele nete totale ale fondului (reprezentand dimensiunea acestuia) au crescut cu 38% in ultimele 12 luni, de la 438 milioane lei la 2 octombrie 2024 la 604 milioane lei la 2 octombrie 2025. In ultimii trei ani incheiati la 2 octombrie 2025, activele nete ale ETF BET Patria – Tradeville au crescut cu 879% (reprezentand o crestere de aproape 10 ori, de la 62 milioane lei la 604 milioane lei). Numarul de investitori in acest fond era de 30.304 la finalul lunii septembrie 2025, in crestere cu 10% in ultimele 12 luni si cu 346% in ultimii trei ani incheiati la 30 septembrie 2025.

Care sunt rezultatele? Fondul a adus un castig de 28,1% in ultimele 12 luni incheiate la 2 octombrie 2025 (masurat ca variatie a valorii unitatii de fond). In ultimii trei ani fondul a generat un castig de 122,9%, iar in ultimii zece ani de 378,9% (date calculate la 2 octombrie 2025).

Fondul ETF BET Patria – Tradeville este listat la Bursa de Valori Bucuresti din anul 2012, fiind primul ETF din Romania, si se tranzactioneaza la bursa cu simbolul TVBETETF. Pentru a plasa economiile in acest fond si pentru a retrage bani din el se folosesc serviciile oricarei firme autorizate sa cumpere si sa vanda actiuni la bursa (numita si broker sau firma de intermediere). Atentie, alegeti doar firme autorizate! Lista completa a acestora se gaseste pe siteul oficial al bursei, www.bvb.ro, in sectiunea Intermediari. Investitorii in fond nu platesc niciun cost direct catre fond sau administratorul acestuia, acestia platind doar comisioanele de tranzactionare catre intermediarul prin care realizeaza tranzactii la bursa.

Poti incepe o investitie cu o suma mai mare sau mai mica si poti evalua in timp performantele ei. Incearca si tu aceasta varianta pentru o parte din economiile tale si nu lasa oportunitatile bursei sa treaca pe langa tine.

Gasesti mai multe informatii despre ETF BET Patria – Tradeville, performantele, riscurile si caracteristicile sale, pe siteul administratorului, aici – https://www.patriafonduri.ro/fonduri/patria-etfbet. Informeaza-te! Vei descoperi ca este mai simplu decat crezi si vei beneficia, in timp, de performantele celor mai importante companii romanesti.

Informatii importante. Denumirea indicelui BET este protejata ca marca inregistrata apartinand BVB, iar fondului ETF BET Patria – Tradeville i-a fost acordata o autorizatie ne-exclusiva de utilizare a indicelui BET pentru crearea unor produse financiare pe baza unui contract de licenta incheiat de SAI Patria Asset Management cu Bursa de Valori Bucuresti. Aceasta este o comunicare publicitara. Va rugam sa consultati prospectul fondului si documentul de informare KID inainte de a lua orice decizie finala de investitii. Performantele anterioare nu prevad profiturile viitoare. Performanta viitoare face obiectul impozitarii care depinde de situatia personala a fiecarui investitor si care se poate schimba in viitor. Investitia in fonduri presupune si riscuri, incluzand riscul ca performanta tintita sa nu fie atinsa sau investitia sa produca o pierdere ca urmare a conditiilor specifice pietelor si instrumentelor in care investesc fondurile. Riscurile investitiei pot include si alte riscuri precum riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul de contraparte, riscul operational sau riscul de durabilitate.

Articol susținut de Patria Asset Management