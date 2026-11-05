Trei măsuri urgente cerute Guvernului de investitorii care au adus anul trecut aproape 8 miliarde de euro

Șapte organizații care reprezintă investitorii străini din România cer Guvernului Niculescu „consolidare fiscală”, spunând că este „element central pentru competitivitatea României”.

Reprezentanții AHK (Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană), AmCham, BRCC (Camera de Comerț Britanică în România), CCIFER (Camera de Comerț și Industrie Franceză în România), Consiliului Investitorilor Străini (FIC), CCIpR (Camera de Comerț Italiană pentru România) și NRCC (Camera de Comerț Olandeză în România) s-au întâlnit miercuri cu premierul Luca Niculescu și cu membri ai Guvernului.

Într-un comunicat comun dat publicității după întâlnire, organizațiile care reprezintă investitorii din România spun că consolidarea fiscală, necesară pentru o piață competitivă, trebuie însoțită de reducerea deficitului bugetar, scăderea inflației și reforme structurale.

Firmele cer ordine în finanțele publice, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027 și punerea în aplicare a schemelor de ajutor de stat din pachetul de relansare economică.

Pe măsurile sectoriale, mediul de afaceri a propus trei direcții: energie la prețuri competitive pentru industrie, digitalizarea mai rapidă a serviciilor publice și un alt mecanism de colectare a TVA, pentru combaterea evaziunii.

Cererile pe termen lung sunt mai ambițioase. Pentru următoarele șase luni, organizațiile vor un parcurs coerent de reforme structurale, aliniat aderării la OCDE. Cer și lansarea unui „proiect național pentru adoptarea monedei euro”, susținut de Guvern, BNR și „ceilalți actori relevanți”. Comunicatul nu propune o dată țintă.