Ioan Andone (66 de ani), fost mare jucător și antrenor al lui Dinamo, a lansat un atac dur la adresa mijlocașului francez Eddy Gnahore (33 de ani).

Andone consideră că FCSB a „aruncat banii” pe aducerea fotbalistului sosit liber de contract în vară de la Dinamo și dezvăluie că a avertizat din timp conducerea clubului alb-roșu să nu-i prelungească înțelegerea.

„La un moment dat, eram cu nea Mircea (n.r. Lucescu), Dumnezeu să-l ierte! Mi-a zis «Băi, Ando, la mine n-ar juca un minut copilul ăla. Ce e aici? Fotbal în sală?». O prelua cu talpa și o dădea înapoi. Se uita stânga-dreapta, o dădea înapoi. Băi, băiatule, tu nu știi că fotbalul se joacă înainte?

Cerea 25.000 de euro! Băi, 25.000! Mi-a zis Voicu (Eugen, acționar Dinamo), eram la un meci, îmi zice «Nu știu ce să facem cu el. Tu ce părere ai?». Am zis «Lasă-l să plece!». El poate să ceară, prost e ăla care îi dă banii, nu ăla care cere. El cere, are impresari”, a declarat Andone, potrivit digisport.ro.

Andone a subliniat că Gigi Becali, patronul FCSB, a greșit acceptând cererile financiare ale fotbalistului francez: „Uite că a «furat-o» Gigi. Bani aruncați. Și bani la semnătură, ca să-ți dai seama… Politic (Dennis), Dumnezeule… La Dinamo îmi plăcea, avea explozie, era rău, la FCSB s-a terminat”.

Eddy Gnahore, șanse minime să continue la FCSB

Francezul nu s-a impus la formația roș-albastră, bifând doar nouă apariții fără să convingă nici sub comanda lui Marius Baciu, nici cu Laurențiu Reghecampf pe bancă.

Gigi Becali dorește deja să se despartă de el în perioada de mercato din ianuarie, declarând recent că atât Gnahore, cât și Politic au „zero valoare” și că le-ar da bani doar ca să plece.