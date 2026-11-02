Ioan Ovidiu Sabău, după victoria Farului cu FC Voluntari: „Când vor reveni toți, vom fi o echipă destul de bună”

Farul Constanța s-a impus cu scorul de 2-1 în fața formației FC Voluntari, într-o partidă din etapa a 14-a a Superligii, succes în urma căruia tehnicianul Ioan Ovidiu Sabău a scos în evidență prestația portarului Rafael Munteanu (20 de ani).

Cu 23 de puncte acumulate după 14 runde, constănțenii ocupă poziția a cincea în clasament, fiind în prezent în grafic pentru atingerea obiectivului de calificare în play-off. Sabău a evidențiat intervențiile salvatoare ale tânărului său portar, menționând că echipa a fost salvată în momente cheie.

„Am avut două situații în care Rafael Munteanu ne-a scos. A făcut un meci foarte bun, doar intervențiile lui au făcut să nu ne egaleze.

Am zis să abordăm meciul total diferit, să mergem sus, să nu lăsăm adversarul să joace. Anumiți jucători nu pot să ducă 90 de minute la aceeași intensitate.

Apare teama de a nu pierde și îți spui să nu lași spații. E în regulă, te aperi bine, dar trebuie să pui mai multă presiune pe adversar, să nu îl lași să te plimbe dintr-o parte în alta”, a declarat Sabău, potrivit GSP.ro.

Sabău: „E bine că Alibec nu s-a accidentat, era un risc”

Un alt punct de interes pentru Sabău l-a reprezentat revenirea jucătorilor și gestionarea lotului afectat de accidentări. Denis Alibec a evoluat 65 de minute fără a resimți probleme medicale.

„E o victorie foarte importantă. Era important să rămânem sus. E bine că Denis Alibec nu s-a accidentat. Era un risc, pentru că venea după o perioadă de pauză. A jucat 65 de minute și nu s-a accidentat”.

Noi am discutat despre obiectivul play-off-ului, dar trebuie să facem o echipă bună, care să pună probleme adversarilor puternici din campionatul nostru.

Când vor reveni toți jucătorii accidentați, vom fi o echipă destul de bună pentru campionatul nostru. Ai nevoie de variante și pe bancă, pentru a nu mai apărea probleme din cauza accidentărilor”, a mai spus antrenorul „marinarilor”.