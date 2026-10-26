Ioan Varga critică programarea meciurilor CFR-ului: „Bătaie de joc, au intenția să ne distrugă”

Ioan Varga, finanțatorul lui CFR Cluj, a criticat dur programarea echipei, care trebuie să dispute trei meciuri oficiale în doar șase zile.

Nemulțumirile au apărut după remiza cu Dinamo București, scor 2-2, de pe 25 octombrie. În perioada următoare, CFR Cluj va întâlni Universitatea Cluj în Cupa României (28 octombrie, apoi va juca în SuperLiga împotriva Petrolului Ploiești (31 octombrie).

Finanțatorul a declarat că este de acord și cu nemulțumirile antrenorului Marius Șumudică, care ia în calcul folosirea juniorilor în partida din Cupă, din cauza timpului redus de refacere.

„E chiar un pic de bătaie de joc la adresa clubului nostru. Nu știu ce se întâmplă. Au intenția să ne distrugă. Chiar nu înțeleg. Am văzut și punctul de vedere al lui Șumudică și, sincer, chiar nu pot să-l ajut, sunt la depărtare.

Cei care organizează meciurile trebuie să se gândească mai bine, să fie echitabil, nu numai pe unii să-i distrugi și pe alții să-i avantajezi. Că așa s-a întâmplat. Dacă cei care organizează competiția nu se gândesc la lucrurile astea?! E simplu: sunt lucruri care avantajează o echipă și o dezavantajează pe alta.

E foarte importantă recuperarea. Să joci trei meciuri în șase zile e absurd. Nu vreau să comentez de alte echipe. Ne interesează Cupa, normal că ne interesează. Orice trofeu te interesează ca și club”, a declarat Varga, potrivit cluj24.ro.

Ioan Varga: „Nu murim noi așa ușor”

Varga s-a declarat nemulțumit de lipsa de respect față de rezultatele obținute de CFR Cluj în fotbalul românesc, dar a transmis că echipa va continua să lupte pentru performanță, deși clubul a intrat în insolvență în acest sezon.

„Nu există niciun pic de recunoștință, nici un pic de respect pentru ceea ce a realizat CFR în fotbalul românesc, asta văd eu în ultima perioadă. Dar nu e problemă, nu murim noi așa ușor, o să ne revenim și o să mergem mai departe”.