Ion Țiriac demolează vila fiului său, Ion I. Țiriac, de pe malul lacului Tei. Are alte planuri pentru zonă

Vila lui Ion Ion Țiriac cu o suprafață desfășurată de circa 3.000 de metri pătrați urmează să fie demolată, în locul ei urmând să fie construit un turn cu apartamente, scrie site-ul Profit.

Potrivit sursei citate, vila va fi demolată și va fi înlocuită cu un turn cu 3 subsoluri și 16 etaje, ultimele două retrase.

Vor fi în total 127 de apartamente premium, iar complexul va avea și 236 de locuri de parcare.

Vila lui Ion Ion Țiriac a fost construită în 2014 și este formată din două corpuri cu subsol, parter și un etaj.

Potrivit Profit, prețul mediu al unui apartament în acest complex va depăși 500.000 de euro.

Zona în care construiește Ion Țiriac este una dintre cele mai dinamice în materie de construcții, în perioada următoare aici urmând să fie ridicate mai multe proiecte imobiliare însumând mii de apartamente.