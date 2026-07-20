Ionuț Pătrăhău, Raiffeisen Bank: „Pentru un antreprenor, sănătatea echipei devine parte din sănătatea afacerii”

De la servicii medicale și contabilitate digitală, până la tehnologie, educație și soluții de finanțare, antreprenorii caută instrumente care să le ofere mai mult timp și mai multă claritate. Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România, vorbește despre dezvoltarea comunității GatadeBusiness, noul parteneriat cu Rețeaua privată de sănătate Regina Maria și felul în care un ecosistem de parteneri poate susține creșterea unei afaceri.

GatadeBusiness a fost lansată ca o comunitate pentru antreprenori. Ce nevoie încearcă să rezolve acest ecosistem?

Ionuț Pătrăhău: Văzută prin ochii antreprenorului, o zi de business este un mecanism neregulat. În aceeași oră poate avea de aprobat o plată, de emis o factură, de discutat cu un angajat, de urmărit o încasare și de luat o decizie pentru următoarele șase luni. Toate aceste lucruri se întâlnesc pe masa lui, indiferent de categoria în care le așază furnizorii. Mai mult, exista și nevoia strategică de a se sfătui mereu cu cineva priceput. Timpul necesar acestor sarcini consumă din timpul alocat clienților și vânzărilor. Practic, din timpul necesar creșterii.

GatadeBusiness pornește exact de aici: din felul în care antreprenorul își trăiește afacerea. Construim un context în care serviciile bancare, instrumentele digitale și partenerii relevanți se completează, astfel încât antreprenorul să câștige timp, acces și mai multă claritate în decizie.

Cum se schimbă relația dintre bancă și antreprenor printr-o astfel de comunitate?

Ionuț Pătrăhău: Băncile au evoluat odată cu clienții lor, iar ritmul antreprenorilor ne cere să privim serviciile financiare dintr-o perspectivă mai largă. De pe cealaltă parte a mesei, banca poate construi spațiul în care antreprenorul își rezolvă mai ușor o parte dintre nevoile financiare și administrative care îi consumă ziua. Comunitatea aduce o schimbare de paradigmă. Relația începe cu serviciile bancare și continuă cu accesul la parteneri, know-how și soluții care susțin activitatea curentă. În felul acesta, banca se apropie de ritmul real al afacerii și participă mai activ la construcția ei.

De curând ați extins beneficiile din comunitatea GatadeBusiness cu un nou parteneriat, cu Regina Maria. De ce ați ales zona serviciilor medicale?

Ionuț Pătrăhău: Pentru mine, acest parteneriat are și o dimensiune personală, pentru că am petrecut câțiva ani foarte intenși în industria serviciilor medicale private. Am cunoscut atunci sistemul din interior, de la felul în care se construiește experiența pacientului până la disciplina operațională pe care o cere o organizație medicală. Este o industrie în care calitatea serviciului, timpul și încrederea se întâlnesc în fiecare zi.

Experiența aceea m-a ajutat să înțeleg cât de important este accesul simplu la prevenție și la servicii medicale de calitate. Într-o firmă, fiecare coleg susține o parte esențială din activitate, iar o absență se propagă rapid în proiecte, termene și relația cu clienții. Din această perspectivă, sănătatea echipei devine parte din sănătatea afacerii, iar grija față de oameni capătă o valoare foarte concretă pentru antreprenor.

Ce presupune concret oferta dezvoltată împreună cu Regina Maria?

Ionuț Pătrăhău: Clienții antreprenori ai Raiffeisen Bank pot accesa abonamentul „Partener Raiffeisen”, cu o reducere de 50%, la prețul special de 49 de lei pe lună pentru fiecare abonat. Oferta este disponibilă prin aplicația Raiffeisen Smart Business, iar abonamentul poate fi oferit angajaților și beneficiază de deductibilitate fiscală în limita prevăzută de legislație.

Pachetul aduce acces la servicii medicale în clinică și online, consultații, analize de screening, investigații imagistice și dosar medical digital. Am urmărit o soluție relevantă pentru echipă și simplu de accesat pentru companie, pentru că orice proces administrativ scurtat înseamnă energie păstrată pentru business.

Ați lansat și o ofertă dedicată profesioniștilor din domeniul medical. Cum arată viața de antreprenor pentru un medic?

Ionuț Pătrăhău: Medicul antreprenor îndeplinește, într-un fel, două profesii. În cabinet sau în clinică, întreaga lui atenție merge către pacient și către actul medical. La finalul programului îl așteaptă responsabilitatea unei companii: echipă, investiții, cash-flow, fiscalitate, furnizori și dezvoltare. Am cunoscut această lume și dintr-o perspectivă personală, ca pacient și ca om care a lucrat ani buni în zona serviciilor medicale. Am văzut de aproape câtă disciplină, empatie și energie cere această profesie și cât de puțin timp rămâne, de multe ori, pentru administrarea businessului din jurul ei.

De aici pornește și oferta dedicată profesioniștilor din medicina umană, medicina veterinară și psihologie: din respect pentru timpul lor și pentru rolul pe care îl au în comunitate. Premium Medical aduce împreună bankingul curent, finanțarea și serviciile complementare din comunitatea GatadeBusiness, astfel încât medicii antreprenori să aibă mai puțin timp petrecut în complexitatea administrativă și mai mult timp pentru profesie și pentru ce știu ei să facă cel mai bine – să salveze vieți.

Ce alte beneficii din GatadeBusiness pot produce rapid o schimbare în activitatea unui antreprenor?

Ionuț Pătrăhău: Contabilitatea este unul dintre primele locuri în care claritatea produce efecte imediate. Prin partenerii noștri din toată țara, antreprenorii au acces la servicii de contabilitate digitală și la informații financiare actualizate, prezentate într-o formă care îi ajută să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în companie. Cifrele ajunse la timp în fața antreprenorului îi oferă un reper pentru decizii, pentru investiții și pentru administrarea cash-flow-ului.

În zona de tehnologie, acceleratorul Business Forward, dezvoltat de Social Innovation Solutions în parteneriat cu Raiffeisen Bank, îi însoțește pe antreprenori în procesul de adopție a noilor tehnologii prin mentorat, expertiză și acces la finanțare sub formă de granturi. Interesul pentru inteligența artificială există deja în piață, iar trecerea de la curiozitate la implementare cere ghidaj, resurse și un proiect bine ales. Programul creează acest cadru și îi ajută pe antreprenori să identifice zonele în care tehnologia poate aduce eficiență, timp recuperat și o capacitate mai mare de creștere.

Reducerile sunt suficiente pentru a transforma o listă de parteneri într-o comunitate de business?

Ionuț Pătrăhău: Reducerea deschide ușa. Utilitatea îl face pe antreprenor să intre și să revină. Un serviciu capătă valoare atunci când economisește timp, reduce un cost, oferă acces la expertiză sau ajută compania să evite o eroare costisitoare. Comunitatea se construiește prin folosirea acestor instrumente și prin încrederea acumulată în timp. Partenerii aduc specializarea lor, banca aduce infrastructura și relația cu antreprenorii, iar împreună putem crea un sistem în care soluțiile ajung mai simplu la companiile care au nevoie de ele.

Finanțarea rămâne una dintre temele centrale pentru IMM-uri. Ce rol are garanția oferită prin Banca de Investiții și Dezvoltare?

Ionuț Pătrăhău: Fiecare etapă din viața unei companii cere un anumit tip de capital. Uneori este vorba despre finanțarea activității curente, alteori despre echipamente, digitalizare, eficiență energetică sau despre o investiție care schimbă dimensiunea afacerii. Alegerea structurii potrivite contează la fel de mult ca accesul la bani. Garanția oferită prin Banca de Investiții și Dezvoltare, deși funcționează separat de GatadeBusiness, extinde capacitatea noastră de a susține proiecte viabile. Prin convenția dintre Raiffeisen Bank și BID, garanția poate acoperi până la 70% din valoarea finanțării și poate ajunge la 80% pentru anumite categorii, precum start-up-urile, companiile inovatoare sau afacerile cu acționariat ori administrare majoritar feminină.

În baza acestui parteneriat, Raiffeisen Bank poate acorda IMM-urilor finanțări cumulate de peste un miliard de lei. Dincolo de dimensiunea programului, valoarea lui se va vedea în proiectele puse în mișcare, în echipamentele cumpărate, în procesele digitalizate și în capacitatea companiilor de a face următorul pas cu o structură financiară sănătoasă.

Ce v-ar face să spuneți că GatadeBusiness și-a atins obiectivul?

Ionuț Pătrăhău: Succesul va veni din utilizare și din calitatea relației construite cu antreprenorii. M-aș bucura să îi auzim spunând că au găsit mai repede o soluție, că au înțeles mai bine cifrele companiei, că au implementat un instrument util sau că au reușit să ofere clienților sau echipei un beneficiu valoros. Antreprenoriatul înseamnă foarte multă execuție, disciplină și adaptare. Comunitatea GatadeBusiness își atinge scopul atunci când le oferă antreprenorilor mai mult timp pentru afacerea lor și mai multă energie pentru deciziile pe care numai ei le pot lua. În final, cred că fiecare bancă ar putea avea propria comunitate construită după chipul și asemănarea ei. Atunci foarte mulți antreprenori vor fi mulțumiți.

Articol susținut de Raiffeisen Bank