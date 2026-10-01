Ionuț Simion se alătură NNDKP Consultanță Fiscală în calitate de Partener, în anul în care firma împlinește 18 ani de activitate sub brandul uneia dintre cele mai prestigioase case de avocatură din România

NNDKP Consultanță Fiscală își consolidează echipa de parteneri prin cooptarea lui Ionuț Simion, unul dintre cei mai reputați consultanți fiscali din România, într-o mișcare strategică care marchează o nouă etapă în dezvoltarea firmei. Venirea sa susține direcția NNDKP către un model integrat de servicii juridice și fiscale, într-un context marcat de schimbări frecvente, în care companiile caută tot mai mult predictibilitate și capacitatea de a anticipa impactul măsurilor legislative asupra modelelor de afaceri.

Cu peste 30 de ani de experiență în mediul de afaceri, dintre care peste 25 de ani în consultanță fiscală, Ionuț Simion aduce o expertiză solidă acumulată de-a lungul carierei în care a coordonat echipe și proiecte complexe atât la nivel local, în calitate de Country Managing Partener, cât și la nivelul Europei Centrale și de Est, în calitate de lider regional și Partener specializat în domeniul prețurilor de transfer.

Parcursul său profesional include și roluri de director financiar și membru al unor consilii de administrație, care i-au oferit o perspectivă directă asupra deciziilor și responsabilităților în zona de leadership. Această experiență, construită atât din perspectiva consultantului, cât și a managerului îi permite să conecteze implicațiile fiscale și juridice cu obiectivele strategice ale companiilor.

Expertiza sa este completată de implicarea activă în dialogul dintre mediul de afaceri și autorități în domeniul fiscal, inclusiv prin participarea la dezbateri și inițiative legislative cu impact asupra companiilor.

”De-a lungul timpului, am făcut de multe ori echipă cu Ionuț, inclusiv în perioada în care a ocupat funcția de Președinte al AmCham România, în mai multe mandate, și pe cea de Vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali din România. Am reprezentat împreună comunitatea de business în cadrul discuțiilor tehnice cu Ministerul Finanțelor și ANAF privind legislația fiscală și aplicarea acesteia în activitatea curentă a companiilor. Aceste colaborări mi-au oferit ocazia să văd direct atât profunzimea expertizei sale fiscale, cât și capacitatea de a înțelege și reprezenta perspectivele mediului de afaceri în dialogul cu autoritățile. Sunt convinsă că această experiență va aduce o valoare importantă echipei și clienților noștri”, a declarat Alina Timofti, Partener și unul dintre coordonatorii NNDKP Consultanță Fiscală.

Pentru NNDKP, cooptarea lui Ionuț Simion în echipa de parteneri se înscrie pe linia abordării integrate în care deciziile juridice și fiscale sunt strâns legate de strategia de afaceri a clienților. Echipa mixtă legal & tax a NNDKP se adresează atât grupurilor internaționale și investitorilor străini, cât și companiilor antreprenoriale românești aflate în etape de creștere și extindere regională sau care traversează procese de succesiune de la o generație la alta.

„Pentru noi, consultanța fiscală înseamnă mai mult decât interpretarea legislației. Înseamnă să înțelegem businessul clienților, să anticipăm implicațiile fiscale ale deciziilor lor și să le oferim claritate într-un mediu în continuă schimbare. Ionuț împărtășește aceleași valori cu noi fiind unul din cei mai experimentați și reputați consultanți fiscali din România”, a adăugat Marius Ionescu, Partener și unul dintre coordonatorii NNDKP Consultanță Fiscală.

„Am ales să mă alătur NNDKP din dorința de a pune în valoare o abordare strategică în care cred cu tărie: aceea de a privi fiscalitatea nu doar ca pe o obligație de conformare, ci ca pe o componentă esențială a strategiei de business. Într-un mediu legislativ și economic complex, companiile au nevoie astăzi, mai mult ca oricând, de o viziune integrată care combină expertiza juridică de top cu o consultanță fiscală profund ancorată în realitate.

Îmi doresc în mod deosebit să aduc această abordare în sprijinul companiilor antreprenoriale românești. Fie că vorbim despre business-uri aflate în etape accelerate de creștere și extindere regională, fie despre familii care traversează procese complexe de succesiune, claritatea și predictibilitatea fiscală sunt vitale pentru viitorul lor. Mă bucur să contribui, alături de noii mei parteneri, la consolidarea acestui model unic de servicii de consultanță și să sprijinim deopotrivă antreprenorii locali și investitorii internaționali în adoptarea unor decizii sigure și vizionare”, a declarat Ionuț Simion, Partener NNDKP Consultanță Fiscală.

„Îl cunosc pe Ionuț de la începuturile carierei sale, când am avut ocazia să colaborăm într-o serie de proiecte de anvergură care au marcat, la acea dată, evoluția economiei românești și de aceea îl întâmpin astăzi cu bucurie și sunt convins că venirea sa în echipa NNDKP va reprezenta încă un pas important în consolidarea poziției noastre de leadership pe piața serviciilor integrate juridice și fiscale”, a adăugat Ion Nestor, Partener Coordonator NNDKP SCA.

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Despre NNDKP

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen („NNDKP”) este promotor al avocaturii de afaceri în România, fiind recunoscută ca un pionier al pieței de profil locale. NNDKP oferă servicii de avocatură și consultanță fiscală complete companiilor active în diverse sectoare ale industriei. De-a lungul celor peste 35 de ani de activitate, avocații NNDKP au oferit asistență juridică și reprezentare în tranzacții și proiecte de referință pentru evoluția comunității de afaceri din România.

NNDKP reprezintă România în unele dintre cele mai importante asociații profesionale la nivel internațional – Lex Mundi, World Services Group, International Attorneys Club – şi este membru fondator al SEE Legal și Three Seas Legal Alliance. Firma este clasată în mod constant pe primele poziții în toate ariile de practică de către renumitele ghiduri juridice internaționale Chambers & Partners, Legal 500 şi IFLR1000. NNDKP este de 7 ori câștigătoare a prestigiosului premiu „Firma de Avocatură a Anului în România”, oferit în cadrul galei Chambers Europe Awards, și a fost desemnată „Firma Anului în România” de Benchmark Litigation, „Firma Anului în România în Dispute Fiscale” de ITR (International Tax Review) și „Firma Anului în România pentru Brevete” de Managing IP.

Articol susținut de NNDKP