IPG Mediabrands anunță promovări strategice în echipa de conducere locală

Mihai Trandafir preia funcția de CEO IPG Mediabrands România, in timp ce Victor Croitoru va deveni noul Managing Director al UM România.

Din noua sa poziție, Mihai Trandafir va superviza dezvoltarea brandurilor rețelei IPG Mediabrands in România – UM, Initiative și Kinesso. El va avea în vedere optimizarea operațiunilor, creșterea sinergiilor între agenții și identificarea de noi oportunități de piață pentru a contribui la dezvoltarea business-ului clienților. Mihai Trandafir va raporta direct către Monika Bronowska, CEO IPG Mediabrands CEE.

Cu o experiență de peste 26 de ani în cadrul UM – din care mai bine de 20 ca Managing Director – Mihai Trandafir aduce în noul rol o viziune strategică solidă și o înțelegere profundă a pieței. Sub conducerea sa, UM România a devenit una dintre cele mai apreciate agenții locale, cu un portofoliu consistent de clienți și numeroase premii de prestigiu: „Media Agency of the Year” la Festival of Media Global (2016), Eurobest (2015), Golden Drum (2023 & 2024), alaturi de 34 de trofee Cannes Lions, Global Grand Effie și alte peste 80 de premii Effie.

„Dorim să facem disponibile clienților noștri din România, în mod sistematic, rezultatele transformării accelerate pe care o vedem la nivel global în IPG Mediabrands. De la soluții de marketing și tehnologie de ultima generație, la procese de lucru avansate, cu integrare responsabilă de AI. Agențiile de publicitate nu au fost niciodată mai dinamice, și mă bucur să reprezentăm niște branduri atât de ambițioase.” a subliniat Mihai Trandafir, din noua sa pozitie in IPG MediaBrands.

Noul Managing Director al UM România va fi Victor Croitoru, care a ocupat anterior poziția de Strategy & New Business Director. Cu o activitate de peste 20 de ani în cadrul UM, Victor a contribuit activ la dezvoltarea agenției, ocupând inclusiv rolul de Regional Strategy and New Business Director pentru IPG Mediabrands CEE. În noul rol, va continua să colaboreze cu echipa regională CEE pe proiecte de dezvoltare strategică și inițiative de business.

„Ne aflăm în plină transformare a modului în care brandurile se conectează cu noile generații, iar Inteligență Artificială este catalizatorul acestui proces, și face parte integrantă din ecosistemul de comunicare al brandurilor. Noile capabilități ale rețelei UM ne fac încrezători în misiunea noastră de a demonstra clienților noștri că suntem gata să integrăm toate instrumentele de analiză și pe cele creative în proiecte noi, provocatoare, bazate pe insight-uri actuale și reale de consumatori. Sunt bucuros că din noua poziție pot să aduc o perspectivă mai largă în piață locală, înțelegând deja oportunitățile din regiune, prin activarea mai multor resurse și talente interne.” a declarat Victor Croitoru, noul Managing Director al agenției.

„Aceste numiri marchează începutul unui nou capitol pentru IPG Mediabrands în România. Ne bazăm pe vasta experiență și leadershipul dovedit al lui Mihai și Victor pentru a duce organizația la următorul nivel”, a declarat Monika Bronowska, CEO IPG Mediabrands CEE. „Expertiza lor, rezultatele deja demonstrate și viziunea strategică sunt esențiale pentru consolidarea poziției noastre pe piață, atât la nivel local, cât și regional.”

IPG Mediabrands este divizia de media și soluții de marketing a Interpublic Group (NYSE: IPG), gestionând peste 47 de miliarde de dolari în investiții media la nivel global. Cu o rețea formată din agențiile UM, Initiative, Mediahub și unități specializate precum MAGNA, KINESSO și Mediabrands Content Studio, IPG Mediabrands oferă soluții integrate pentru unele dintre cele mai importante branduri din lume. Compania are peste 18.000 de angajați în peste 130 de țări.

UM România are misiunea de a-și susține clienții să își atingă potențialul de creștere maxim prin abordarea modelelor de creștere/patterns, și prin eliminarea gândirii duale, de tip alb-negru, și să îmbrățișeze în comunicare nuanțe de gândire în deciziile de marketing. Din portofoliul agentiei mentionam clienții locali Kaufland, KFC, Dedeman, Betano, Fiterman Pharma, Kandia-Dulce, si clienții globali, ca Dyson, Mattel, General Mills, Emirates, Levi Strauss & Co, , Mattel. Pentru mai multe informatiii, puteti urmări site-ul global https://www.umww.com/ și pagina locală UM Romania.

Articol susținut de UM România