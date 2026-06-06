Iranul a lansat șapte rachete spre două țări din Golf. Anunțul armatei americane

Iranul a lansat șapte rachete către Kuweit și Bahrain, a anunțat sâmbătă armata americană, adăugând că șase au fost interceptate, iar ultima nu și-a atins ținta, potrivit AFP și Reuters.

„Iranul a lansat șapte rachete balistice către Kuweit și Bahrain (…) conform primelor evaluări, șase au fost interceptate, iar a șaptea nu și-a atins ținta prevăzută”, a scris armata americană pe X, adăugând că nu există răniți în rândurile sale în acest moment și negând orice pagube la una dintre infrastructurile sale din Bahrain.

Reacția a venit după ce Gardienii Revoluției din Iran afirmaseră anterior au lovit „baze inamice” din regiune, după bombardamentele americane asupra instalațiilor radar din Iran.

Apărarea aeriană a Kuweitului a interceptat atacuri cu rachete și drone de origine necunoscută, a scris presa de stat, în timp ce în Bahrain au sunat sirenele și locuitorii au fost îndemnați să se adăpostească.

Escaladarea conflictului complică eforturile de pace

Forțele armate americane au lovit sâmbătă stații radar iraniene de pe coastă, după ce au doborât drone lansate de Iran în direcția Strâmtorii Ormuz, a spus armata SUA despre noua escaladare care complică eforturile de a pune capăt conflictului dintre cele două țări.

Militarii americani consideră că cele patru drone iraniene vizau traficul maritim din regiune, a declarat un oficial SUA pentru Reuters. Gardienii Revoluției au spus că au tras și asupra a patru petroliere care încercau să traverseze strâmtoarea fără permisiunea sa.

Comandamentul Central al SUA a transmis că a lovit apoi stațiile de supraveghere ale Iranului din Goruk și de pe Insula Qeshm, ambele situate în Strâmtoarea Ormuz.

SUA și Iranul au purtat negocieri în mare parte indirecte pentru a ajunge la un acord provizoriu care să pună capăt războiului început acum trei luni, lăsând probleme precum programul nuclear al Iranului pentru negocieri ulterioare.

Însă, pe fondul unor ciocniri periodice, un acord a rămas deocamdată de neatins. Ca parte a oricărui acord, Teheranul dorește acces la venituri de miliarde de dolari din exporturile de petrol, derogări de la sancțiunile privind exporturile de țiței, ridicarea blocadei impuse de SUA asupra porturilor sale și control asupra Strâmtorii.