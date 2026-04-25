Iranul a transmis Pakistanului condițiile pentru noi negocieri cu SUA. Discuții înainte de sosirea emisarilor lui Trump

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi s-a întâlnit sâmbătă, la Islamabad, cu Asim Munir, şeful forţelor de apărare ale Pakistanului şi mediator şef în conflictul dintre Statele Unite şi Republica Islamică, la întâlnire participând şi înalţi oficiali din aparatul de apărare şi securitate pakistanez, informează EFE, preluată de Agerpres.

Conform imaginilor publicate de autorităţile pakistaneze şi distribuite în presa iraniană, la reuniune au mai participat Asim Malik, consilierul pentru securitate naţională şi şeful serviciului de informaţii al armatei pakistaneze, ministrul pakistanez de interne Mohsin Naqvi şi viceministrul de externe al Iranului, Kazem Garibabadi.

De asemenea, la discuţii au fost prezenţi ambasadorul Iranului la Islamabad, Alireza Amiri Moghaddam, şi purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Bagaei.

Nu a fost dezvăluit conţinutul întâlnirii. O sursă pakistaneză implicată în discuţii a declarat sâmbătă pentru Reuters că ministrul iranian de externe a transmis oficialilor pakistanezi cerinţele de negociere ale Teheranului, precum şi rezervele sale cu privire la cerinţele SUA.

Araghchi a ajuns vineri la Islamabad

Şeful diplomaţiei iraniene a sosit vineri seară la Islamabad cu unicul obiectiv declarat de a se întâlni cu conducerea civilă şi militară a Pakistanului, o călătorie care coincide cu anunţul Statelor Unite privind trimiterea iminentă a unei delegaţii în capitala pakistaneză pentru a încerca să deblocheze negocierile de pace menite să rezolve criza regională.

Conform unui comunicat publicat vineri de Ministerul pakistanez de Externe, Araghchi urma să aibă întâlniri la nivel înalt pentru a discuta „cele mai recente evoluţii regionale, precum şi eforturile continue pentru pacea şi stabilitatea regională”.

La scurt timp după publicarea ştirii despre vizita la Islamabad a lui Abbas Araghchi, guvernul SUA a anunţat că emisarii speciali ai preşedintelui american pentru aceste negocieri, Jared Kushner şi Steve Witkoff, vor călători la Islamabad sâmbătă pentru a relua discuţiile faţă în faţă.

„Progrese” anunțate de administrația Trump

Administraţia Trump a indicat că vizita urmează unei solicitări iraniene de a relua negocierile faţă în faţă şi după identificarea „unor progrese” din partea Teheranului.

Cu toate acestea, autorităţile iraniene au respins categoric această evaluare americană şi susţin că o întâlnire nu va avea loc, cel puţin nu în acest moment.

Conform programului anunţat vineri, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi urmează să îşi continue turneul sâmbătă printr-o vizită în Oman, urmând ca ulterior să ajungă la Moscova.

EFE notează că prezenţa sa în Islamabad este, în orice caz, un pas înainte în contextul negocierilor de pace, programate iniţial pentru miercurea trecută, dar amânate din cauza refuzului Iranului de a participa la discuţii la Islamabad dacă SUA nu ridică mai întâi restricţiile asupra transportului maritim comercial iranian şi blocada asupra porturilor sale.