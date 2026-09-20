Iranul a transmis Statelor Unite condițiile pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz și o nouă amenințare: „Fără vreo limită sau reținere”

Principalul negociator al Iranului a declarat, duminică, că Teheranul a transmis Washingtonului, prin intermediul mediatorilor, condițiile sale pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, potrivit AFP.

După ce a fost atacat de SUA și Israel, în 28 februarie, Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze.

„Mesajele noastre și explicarea condițiilor noastre au fost transmise în mod clar celeilalte părți prin intermediul mediatorilor”, a declarat președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, care a acționat în calitate de negociator-șef în discuțiile pentru încheierea războiului.

„Atât timp cât condițiile nu sunt întrunite… iar angajamentele SUA nu sunt onorate, va fi imposibil să se revină la situația de dinaintea negocierilor și la o strâmtoare deschisă”, a adăugat el, potrivit televiziunii de stat.

Condițiile Iranului

Mohsen Rezaei, șeful Consiliului Suprem de Securitate al Iranului, a declarat sâmbătă că Teheranul a transmis Statelor Unite condițiile prin intermediul Qatarului, care acționează ca mediator.

„Condițiile noastre sunt o încheiere a războiului pe toate fronturile, deblocarea fondurilor noastre înghețate și o încheiere blocadei navale”, a declarat el, referindu-se la blocada instituită de forțele americane asupra porturilor iraniene, într-un interviu acordat postului Al Jazeera.

Autoritățile iraniene au anunțat că ministrul de Interne al Pakistanului, Mohsin Naqvi, în calitate de mediator, va călători duminică la Teheran pentru discuții.

Între timp, Comandamentul militar central Khatam al-Anbiya al Iranului a lansat duminică o amenințare la adresa Statelor Unite, într-o declarație difuzată de televiziunea de stat.

„Avertizăm că, dacă SUA va face o greșeală în relația cu Iranul Islamic, toate bazele și interesele acelei țări în regiune vor deveni ținta unor atacuri continue, eficiente și dureroase, fără vreo limită sau reținere”, se arată în declarație.