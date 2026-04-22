Iranul acuză SUA că „ține economia mondială ostatică”. De ce spune că „redeschiderea Strâmtorii Ormuz nu este posibilă”

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că o încetare deplină a focului în războiul cu Statele Unite și Israel ar fi lipsită de însemnătate dacă este subminată de blocada navală americană și dacă acțiunile militare israeliene nu încetează pe toate fronturile, potrivit CNN și The New York Times (NYT).

Ghalibaf, care este principalul negociator al Teheranului în discuțiile cu reprezentanții Washingtonului, a declarat miercuri într-o postare pe platforma X că „o încetare deplină a focului are sens doar dacă nu este încălcată printr-o blocadă navală și prin ținerea economiei mondiale ostatice și dacă instigarea la război a sioniștilor este oprită pe toate fronturile”.

Oficialul iranian susține că „redeschiderea Strâmtorii Ormuz nu este posibilă cu o încălcare flagrantă a încetării focului”.

El a afirmat, totodată, că presiunile nu vor putea face Iranul să accepte concesii.

„Nu și-au atins obiectivele prin agresiune militară, nu o vor face nici prin bullying”, a continuat Mohammad Bagher Ghalibaf. „Singura modalitate este aceea de a accepta drepturile națiunii iraniene”, a conchis acesta.

Posibile negocieri în următoarele zile

NYT a scris miercuri că oficialii pakistanezi rămân optimiști că vor putea readuce SUA și Iranul la masa negocierilor chiar și după ce forțele Teheranului au confiscat două nave de marfă în Strâmtoarea Ormuz.

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif s-a întâlnit miercuri cu ambasadorul Iranului. Un oficial pakistanez care a fost informat despre discuții a declarat că o a doua rundă de negocieri între Washington și Teheran ar putea avea loc în următoarele zile.

Tot miercuri, într-un schimb de mesaje text cu publicația New York Post, președintele american Donald Trump a spus că este posibil ca negocierile cu Iranul să fie reluate în următoarele zile.

„Este posibil! Președintele DJT”, a scris liderul de la Casa Albă ca răspuns pentru o jurnalistă de la acest tabloid american, care l-a întrebat despre probabilitatea ca discuțiile să aibă loc în următoarele „36 până la 72 de ore”, adică până vineri, potrivit AFP și Agerpres.