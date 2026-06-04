Iranul anunță că „dușmanul răuvoitor” a fost învins printr-o „lovitură decisivă” asupra SUA, dar pregătește în secret un acord istoric

Ayatollahul iranian Mojtaba Khamenei a declarat joi că dușmanii Iranului au fost înfrânți pe câmpul de luptă și încearcă acum să semene diviziuni interne. Mesajul său este considerat un semnal că Teheranul se pregătește pentru un acord de pace, potrivit Reuters și Euronews.com.

„Le spun dragilor mei iranieni că dușmanul răuvoitor, învins în confruntarea cu fiii voștri curajoși din forțele armate, suferă acum o umilință profundă și semnificativă, atât pe câmpul de luptă, cât și în spațiul public, și se concentrează în prezent pe manevre înșelătoare”, a fost mesajul adresat poporului iranian, citit în numele liderului suprem în timpul unor ceremonii și publicat joi de agenția Fars.

Declarația lui Khamenei ar putea semnala un acord de pace iminent, pentru care pare să pregătească națiunea iraniană, apelând în același timp la unitatea acesteia, scrie Euronews.com.

„Sistemul de dominație, care a creat o garnizoană numită Israel în urmă cu aproape 80 de ani, nu acceptă existența unui Iran puternic și independent, dotat cu diverse avantaje, la frontiera estică a geografiei false și fictive a «Marelui Israel» — la est de Eufrat”, a avertizat ayatollahul.

Khamenei a mai spus că inamicul își concentrează eforturile într-un război hibrid axat pe două aspecte: „reziliența poporului și crearea de erori în calculele oficialilor țării”.

El a adăugat că populația trebuie să neutralizeze aceste planuri prin „statornicie, vigilență, păstrarea unității și coeziunii, menținerea încrederii reciproce și abținerea de la a prelua narațiunea inamicului”.

De asemenea, liderul suprem a făcut apel la oficiali să susțină aceste principii. El a avertizat că orice acțiune care duce la pesimism sau descurajare în rândul populației reprezintă o formă de asistență acordată inamicului.

Khamenei nu a mai apărut în public de la începutul războiului. Presa americană a relatat, citând oficiali iranieni, că liderul suprem a suferit răni grave în urma atacurilor. Acesta a fost supus mai multor intervenții chirurgicale și are dificultăți de vorbire din cauza arsurilor severe.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că liderul iranian este „probabil desfigurat”. Iranul nu a confirmat aceste informații, iar de la preluarea mandatului, Khamenei a comunicat doar prin declarații scrise.

Trump „ar dori să-l întâlnească” pe Khamenei

Într-un interviu acordat marți, Donald Trump a declarat că noul ayatollah este implicat în negocierile cu SUA și că cei doi „se înțeleg destul de bine”.

„Nu am avut privilegiul să-l întâlnesc. Dacă e să dăm crezare zvonurilor, îi lipsesc multe părți din corp”, a spus președintele SUA pentru New York Post. Trump a adăugat în podcastul Pod Force One că liderul iranian oferă aprobările în cadrul discuțiilor și că dorește să îl întâlnească în funcție de cum vor decurge lucrurile.

Anterior, Trump îl descrise pe Mojtaba Khamenei ca fiind o alegere „nesemnificativă” și „inacceptabilă” pentru conducerea Republicii Islamice.

Khamenei a fost ales al treilea lider suprem de către Adunarea Experților la aproximativ 10 zile după moartea tatălui său, moment în care Trump se declarase „nemulțumit” și „dezamăgit”.

Contradicții privind negocierile

Președintele Trump a declarat miercuri că războiul din Iran „nu este o problemă majoră” pentru Statele Unite, invocând situația economică.

Vorbind reporterilor în Biroul Oval, Trump a afirmat că acest conflict—care a ucis militari americani, a epuizat stocuri militare și a provocat dificultăți financiare clasei muncitoare americane—decurge mai bine decât se aștepta. El a adăugat că este „foarte mândru” de evoluția discuțiilor cu Iranul.

În schimb, ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, a declarat miercuri seară că discuțiile cu Washingtonul nu au adus „niciun progres concret” spre oprirea războiului din Orientul Mijlociu. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat unei televiziuni libaneze.