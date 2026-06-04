Mesaj fără echivoc de la Teheran, după anunțul optimist al lui Trump

Abbas Araghchi, la reuniunea țărilor BRICS, în Bharat Mandapam, la New Delhi, India, pe 14 mai 2026. FOTO: Arun SANKAR / AFP / Profimedia

Ministrul iranian al Afacerilor Externe a afirmat, miercuri seară, că nu s-a înregistrat „niciun progres concret” în negocierile cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, potrivit unui interviu acordat de Abbas Araghchi unei televiziuni libaneze și relatat de agenția Tasnim, informează AFP.

„Au fost schimbate mesaje despre necesitatea de a pune capăt agresiunii împotriva Beirutului, dar nu s-a înregistrat niciun progres tangibil în procesul de negociere”, a declarat Abbas Araghchi, referindu-se la atacurile israeliene împotriva grupării proiraniene Hezbollah din Liban.

Iar „revenirea la masa negocierilor este condiționată de garantarea drepturilor poporului iranian, de încetarea războiului din Liban și de reducerea tensiunilor din regiune”, a enumerat șeful diplomației iraniene, fără a oferi mai multe detalii.

Anunțul optimist al lui Trump despre negocierile cu Iranul

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, Donald Trump a spus că negocierile cu Iranul s-ar putea încheia încă din „acest weekend”, deși președintele american nu a exclus nici posibilitatea ca acestea să eșueze.

„Mi se spune că negocierile decurg foarte bine, de fapt. Foarte bine. (…) Dacă se va întâmpla, s-ar putea să nu se întâmple, cine știe, dar dacă se va întâmpla, ar putea fi în acest weekend”, a declarat Trump, în cadrul unei discuții cu presa în Biroul Oval, citat tot de către agenția franceză de presă.

Aceste declarații au contrastat cu cele ale șefului diplomației iraniene, relatate mai sus.

În schimb, Trump a afirmat că ar dori să „separe” discuțiile privind Libanul, un alt punct de dezacord cu Teheranul, de negocierile pentru încheierea unui acord de pace cu Iranul.

Pe de altă parte, președintele american l-a descris pe premierul israelian Benjamin Netanyahu drept „un tip de treabă”, deși cei doi lideri au avut recent o discuție telefonică tensionată.

Liderul de la Casa Albă a vrut, de asemenea, să minimalizeze importanța ultimelor confruntări din regiunea Golfului Persic.

„Ei (iranienii, n.r.) au făcut ceva, nimic prea important, și, ca de obicei, am stins focul din fașă”, a susținut Trump.

„Aș spune că, în această parte a lumii, un armistițiu înseamnă să tragi cu arma într-un mod mai moderat”, a apreciat miliardarul republican.

Kuwaitul a acuzat miercuri Teheranul că a lansat un atac asupra aeroportului său, primul incident sângeros înregistrat după intrarea în vigoare a fragilului armistițiu din Orientul Mijlociu, pe 8 aprilie.

Potrivit comandamentului american pentru regiunea Golfului (CENTCOM), Iranul a lansat, de asemenea, în timpul nopții trecute rachete către Bahrain, ceea ce a declamșat, drept ripostă, bombardamente ale armatei americane asupra insulei iraniene Qeshm, care au lovit o turn de comunicații, potrivit Teheranului.

Gărzile Revoluției (IRGC), armata ideologică a Iranului, au afirmat că au vizat o bază aeriană din Kuweit, fără a menționa aeroportul, și sediul Flotei a V-a a Marinei SUA din Bahrain, ca răspuns la atacul asupra insulei Qeshm și la cel asupra unui petrolier iranian.

De asemenea, Gardienii Revoluției au susținut că au vizat o navă care avea legături cu Israelul și cu Statele Unite.