Iranul anunță că s-a înțeles cu Omanul privind trecerea navelor prin Ormuz. Există însă o problemă cu „părțile terțe”

Iranul a anunțat miercuri că a ajuns la un acord cu Sultanatul Oman cu privire la un nou traseu pentru tranzitul navelor prin strâmtoarea Ormuz, pe ale căror maluri se află cele două țări, transmite France Presse.

„Coordonatele geografice ale traseului avut în vedere de cele două părți au fost aprobate”, a declarat Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de externe, citat de agenția oficială de presă Irna.

„Părțile terțe să nu vină să împiedice procesul”.

El a precizat că Iranul și Omanul lucrează la o „declarație comună”, cu condiția ca „părțile terțe să nu vină să împiedice procesul”.

De la reluarea ostilităților cu Statele Unite la începutul lunii iulie, Iranul blochează din nou strategica Strâmtoare Ormuz, prin care trecea înainte de război o cincime din comerțul mondial cu hidrocarburi.

Președintele american Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că Teheranul dorește să încheie un acord pentru redeschiderea acestei rute navale, dar Iranul neagă acest lucru și susține că va ajunge mai degrabă la un acord cu vecinul său de pe cealaltă parte a strâmtorii, Oman.

JD Vance: „Iranienii sunt oameni extrem de dificili”

Vicepreședintele JD Vance a recunoscut miercuri, la Fox News, că negocierile cu Iranul au fost dificile, afirmând că administrația Trump a înregistrat atât progrese, cât și eșecuri în eforturile sale de a ajunge la un acord.

„Va fi complicat și va dura mult timp până se va ajunge la un acord”, a recunoscut el.

Vance a atribuit aceste dificultăți diviziunilor din cadrul puterii iraniene, afirmând că unii responsabili doreau încetarea conflictului, în timp ce „radicalii nebuni” doreau ca acesta să continue.

„În primul rând, iranienii sunt oameni extrem de dificili. În al doilea rând, sistemul lor este fragmentat”, a afirmat vicepreședintele american.

Teheranul spune că americanii creează nesiguranță

Potrivit lui Baghaei, discuțiile cu Muscat avansează, dar chiar dacă s-ar ajunge la un acord, aceasta nu ar însemna că trecerea ar deveni lipsită de riscuri, deoarece „factorii care fac ca Strâmtoarea Ormuz să fie nesigură există în continuare din partea Statelor Unite”.

El a menționat blocada navală impusă de Washington, ca represalii la blocarea strâmtorii de către Teheran, precum și „alte acțiuni agresive și amenințătoare împotriva Iranului și a intereselor sale”.

Trump a afirmat marți că strâmtoarea se va redeschide „foarte curând”, în caz contrar Iranul urmând să fie lovit „foarte puternic”, și a dat asigurări că un acord ar putea fi încheiat până joi. Teheranul a negat însă orice discuție cu Washingtonul.

Iranul nu dorește o revenire la situația dinainte de război și permite, deocamdată, doar o singură rută, de-a lungul coastelor sale. Teheranul are în vedere introducerea unor taxe de serviciu, idee respinsă de Statele Unite și de alte țări și care contravine dreptului internațional al mării.

Instituirea unei rute omaneze în luna iunie a stârnit furia Iranului, provocând o serie de atacuri asupra navelor.