Iranul are de ales între un acord sau „capitularea totală”, afirmă Trump într-un mesaj furios

Președintele Donald Trump a reacționat vehement luni, după ce Iranul a negat că se află în negocieri cu Statele Unite, afirmând într-o postare furioasă pe rețeaua sa de socializare că blocada militară americană va continua până când se va ajunge la un „acord sau la o capitulare totală”, scrie AFP.

Calificând Iranul drept „duplicitar” pentru că a afirmat „deschis și cu mândrie” că nu poartă negocieri, Trump a scris: „Indiferent dacă Iranul vrea să recunoască sau nu, noi discutăm, de fapt, despre o soluție la o problemă pe care ei au provocat-o de zeci de ani.”

Președintele american a reiterat, de asemenea, că în prezent au loc discuții între Statele Unite și Iran.

„Liderii iranieni dau dovadă de o duplicitate incredibilă! Ei cer o întâlnire – unii ar spune că «cerșesc» –, negocierile încep, altele sunt prevăzute în viitorul imediat, iar ei declară, deschis și cu mândrie, că nu poartă nicio discuție”, a scris el, în mesajul de pe Truth Social.

Donald Trump a dat asigurări, de asemenea, că strâmtoarea Ormuz este „controlată în totalitate” de marina americană și a adăugat, referindu-se la blocada asupra porturilor iraniene: „Nimic nu ajunge în Iran (…) și nimic nu va ajunge atât timp cât nu va exista un acord sau o capitulare totală.”

Mesajul integral al lui Trump:

„ Liderii iranieni dau dovadă de o duplicitate incredibilă! Solicită o întâlnire – unii ar spune chiar că „imploră” –, negocierile încep, fiind programate și altele în viitorul imediat, iar apoi declară, deschis și cu mândrie, că nu poartă nicio discuție, că nu se vorbește despre nimic și că tratează doar cu „Omanul”. Apoi continuă cu obișnuitele lor aiureli, afirmând că Strâmtoarea Ormuz va fi controlată cu fermitate de ei, când de fapt aceasta este deja controlată în totalitate de Marina Statelor Unite și de „blocada” noastră sau, cum spun unii, de „Zidul de oțel al Statelor Unite”!

Liderii iranieni dau dovadă de o duplicitate incredibilă! Solicită o întâlnire – unii ar spune chiar că „imploră” –, negocierile încep, fiind programate și altele în viitorul imediat, iar apoi declară, deschis și cu mândrie, că nu poartă nicio discuție, că nu se vorbește despre nimic și că tratează doar cu „Omanul”. Apoi continuă cu obișnuitele lor aiureli, afirmând că Strâmtoarea Ormuz va fi controlată cu fermitate de ei, când de fapt aceasta este deja controlată în totalitate de Marina Statelor Unite și de „blocada” noastră sau, cum spun unii, de „Zidul de oțel al Statelor Unite”! Nimic nu ajunge în Iran, decât dacă noi vrem asta, și nimic nu va ajunge acolo, decât dacă se ajunge la un acord sau la o capitulare totală.

Indiferent dacă Iranul vrea să recunoască sau nu, vorbim, de fapt, despre o soluție la o problemă pe care ei au provocat-o de zeci de ani.

Este foarte simplu: IRANUL NU VA AVEA NICIODATĂ O ARMĂ NUCLEARĂ! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni.”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Teheran, Esmail Baghaei, a negat, mai devreme în cursul zilei de luni, informația despre tratativele în derulare, spunând că nu au loc negocieri cu Statele Unite și că nu sunt programate întâlniri. Iranul nu are în plan să găzduiască delegații străine sau să trimită negociatori în străinătate în zilele următoare, a afirmat el.

„Nu negociem cu Statele Unite în acest moment”, a declarat Baghaei, într-o conferință de presă.

„Negociem cu Omanul pentru a asigura trecerea prin Strâmtoarea Ormuz”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Președintele american, urmând un scenariu care a devenit familiar de la începutul războiului, în urmă cu cinci luni, a amenințat din nou Iranul cu bombardamente masive, pentru ca apoi să-și schimbe brusc poziția duminică și să dea asigurări că negocierile cu Teheranul vor fi reluate luni, notează AFP.

Amenințări și schimbări de poziție

Și agenția Reuters a remarcat că cele mai recente evoluții par să se încadreze într-un pattern care s-a conturat de când Trump a lansat „Operațiunea Epic Fury” alături de Israel. În mai multe rânduri, Trump a amenințat cu acțiuni militare, pentru ca ulterior să invoce contactele diplomatice drept motiv al renunțării la acestea.

Iranul, însă, a respins public negocierile cu Washingtonul de când memorandumul de înțelegere din iunie, menit să pună capăt conflictului, a eșuat la începutul lunii iulie.

Trump nu a reușit încă să-și atingă obiectivele pe care și le-a stabilit la începutul conflictului: desființarea programului nuclear al Iranului, limitarea capacității acestuia de a ataca rivalii regionali și crearea condițiilor necesare pentru ca iranienii să-și răstoarne conducătorii clericali, remarcă Reuters.

Escaladările repetate ale SUA au fost întâmpinate cu răspunsuri tot mai intense din partea Iranului împotriva forțelor americane din regiune, a aliaților arabi ai Washingtonului din Golf și a transportului maritim, fiecare dintre acestea încheindu-se de fiecare dată cu un pas în spate făcut de Trump.

Disputa privind Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct central de controversă. Washingtonul susține că memorandumul din iunie impunea Iranului să deschidă această cale navigabilă de importanță strategică, în timp ce Teheranul susține că textul îi păstra în mod explicit autoritatea asupra traficului maritim.

Acest lucru ar conferi Teheranului o influență mai mare asupra strâmtorii decât înainte de război, un rezultat care ar fi probabil perceput ca un eșec semnificativ pentru Trump.

Până în prezent, Statele Unite nu au reușit să oblige Iranul să renunțe la controlul asupra căii navigabile, ceea ce a dus la creșterea prețurilor mondiale ale petrolului și la majorarea prețurilor la benzină în Statele Unite, un aspect delicat din punct de vedere politic pentru administrația republicană.

Prețurile petrolului au scăzut luni, după ultima decizie a lui Trump de a se abține de la acțiuni militare, contractele futures pe țițeiul Brent înregistrând o scădere de peste 4%, până la aproximativ 84 de dolari pe baril.