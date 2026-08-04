Iranul, la un pas să atace Ucraina. Ce a oprit ofensiva

Consilierul principal al liderului iranian, Mohsen Rezaee, a declarat luni că armata se pregătea să lanseze un atac asupra a trei ţinte din Ucraina, după atacul Kievului asupra unei nave comerciale în Marea Caspică, a relatat canalul iranian de stat PressTV, citat de Ukrainska Pravda.

„Intenţionam să lansăm un atac asupra a trei obiective din Ucraina, dar am anulat atacul după ce Ucraina şi-a cerut scuze”, a declarat Rezaee, scrie News.ro.

Pe 25 iulie, Iranul a acuzat Ucraina că i-a atacat o navă comercială în Marea Caspică. Teheranul a calificat lovitura asupra navei sale drept un act de agresiune şi a acuzat Kievul că încearcă să extindă războiul din Ucraina.

Comentând ameninţările Iranului, preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat că Iranul şi Coreea de Nord au atacat deja Ucraina, furnizând Rusiei arme, tehnologii militare şi soldaţi.

Zelenski a declarat că s-au înregistrat „rezultate foarte bune în urma loviturilor de la distanţă în apele Mării Caspice”, menţionând că navele erau implicate în transportul de mărfuri militare către Rusia.

Ulterior, Ministerul iranian al Afacerilor Externe a publicat o ameninţare la adresa lui Zelenski într-o postare pe reţeaua de socializare X.

Trei zile mai târziu, pe 28 iulie, ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sîbiha, l-a sunat pe omologul său iranian, Abbas Araghchi, şi l-a asigurat de dorinţa Ucrainei de a evita escaladarea conflictului.