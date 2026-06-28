„Iranul nu are altă cale”. Pledoarie pentru arma nucleară într-o publicație apropiată regimului de la Teheran, care apoi a venit cu explicații

Un material de opinie publicat duminică pe platforma agenției iraniene de știri Fars a descris obținerea unei bombe nucleare ca fiind singura cale de a neutraliza amenințările militare la adresa țării în timpul tranziției către o nouă ordine mondială. Publicația nu este vorba despre o poziție oficială a agenției de știri.

Iran International, o publicație de opoziție din exil, a scris că Fars este afiliată Gărzilor Revoluționare ale Iranului. CNN a descris-o ca fiind o agenție de știri semi-oficială, aliniată îndeaproape unor elemente din establishment-ul politic și de securitate al Iranului, în special din rândul conservatorilor și al Gărzilor.

Niciun oficial iranian nu și-a exprimat susținerea pentru materialul din Fars, care nu este semnat.

Ulterior, agenția de știri a declarat că „o postare care susține că Iranul ar trebui să construiască o bombă atomică a fost publicată pe platforma sa «Fars Interactive» generată de utilizatori și nu reprezintă poziția oficială a agenției”. Potrivit Fars, platforma permite utilizatorilor să își publice propriile opinii.

„Numai în acest caz pot fi purtate negocierile dintr-o poziție adecvată”

Materialul nu este semnat și nu a fost susținut de către niciun oficial iranian. De altfel, vine în contrast cu declarațiile oficialilor iranieni cum că Teheranul nu intenționează să dobândească o armă nucleară. Fostul lider suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei, ucis într-un atac aerian la începutul războiului lansat de SUA și Israel, emisese o fatwa, sau un decret religios, prin care a interzis obiectivul nuclear.

„Iranul nu are altă cale decât obținerea descurajării nucleare, astfel încât opțiunea militară pentru ocuparea și partiția Iranului să fie scoasă din calcul”, a fost opinia publicată duminică pe platforma Fars.

„Pentru a obține liniștea de care are nevoie, Iranul trebuie neapărat să obțină descurajarea nucleară, astfel încât să poată fi sigur că problemele rămase vor fi rezolvate prin negocieri”, conform aceluiași comentariu. „Numai în acest caz pot fi purtate negocierile dintr-o poziție adecvată”.

„Descurajarea nucleară înseamnă că poți obține un echilibru de putere împotriva Statelor Unite și Israelului, care posedă bombe atomice. Nu înseamnă că nu va avea loc război; mai degrabă, amploarea conflictului va deveni controlabilă”, mai scrie în articol.