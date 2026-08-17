Anunț-surpriză făcut chiar de șeful armatei iraniene: Pe cine vrea să captureze și ce recompensă oferă

Armata iraniană a anunțat că pune o recompensă de 30.000 de dolari pentru orice persoană care va ucide sau va captura un soldat american, recompensa fiind dublată dacă acțiunea este reușită de o femeie, scrie luni AFP.

Șeful Statului Major al armatei iraniene, Amir Hatami, a afirmat că această măsură a fost instituită ca urmare a unui „număr mare de solicitări” din partea persoanelor care doresc să contribuie financiar, potrivit agenției oficiale de știri Irna.

„Oricine ucide sau capturează și predă armatei Republicii Islamice Iran un militar american invadator va primi o recompensă echivalentă cu 30.000 de dolari, adică cinci miliarde de tomani”, a declarat Hatami, folosind unitatea monetară informală echivalentă cu 10.000 de riali iranieni.

Recurgând la utilizarea termenului de „invadator”, Amir Hatami sugerează că este vorba despre cazul în care teritoriul Iranului ar fi încălcat.

Până acum, nu s-a înregistrat nicio desfășurare cunoscută de trupe americane terestre în Iran în timpul războiului din Orientul Mijlociu, cu excepția unei misiuni de salvare desfășurate în aprilie care a venit în ajutorul unui pilot american al cărui avion se prăbușise.

„Femeile iraniene curajoase care vor întreprinde o astfel de acțiune vor primi dublul acestei recompense”, a adăugat Hatami.

Războiul dintre Teheran și Washington a izbucnit pe 28 februarie în urma unor lovituri comune ale Statelor Unite și Israelului împotriva Republicii Islamice, care a ripostat lansând atacuri asupra țărilor din Golf aliate cu Washingtonul.

În aprilie s-a încheiat un armistițiu, urmat în iunie de un acord-cadru în vederea desfășurării negocierilor de pace, care a eșuat ulterior.

De atunci, Iranul și Statele Unite au schimbat sporadic bombardamente, concentrate în principal în jurul strâmtorii Ormuz, o rută navigabilă strategică pentru comerțul mondial de petrol și gaz natural lichefiat.