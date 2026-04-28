Iranul va ajunge într-o poziție complicată în maxim 22 de zile, din cauza blocadei navale impuse de SUA

Blocada impusă de SUA începe să afecteze concret fluxurile de petrol ale Iranului, care își epuizează rapid capacitățile de stocare, în condițiile în care exporturile nu mai sunt posibile. Deși impactul imediat asupra veniturilor este limitat, constrângerile operaționale impun acum reduceri ale producției și vor genera o criză financiară, spune un raport al firmei de cercetare Kpler.

Efectele blocadei navale impuse de SUA generează probleme serioase la Teheran, care rezistă deocamdată să negocieze în condițiile oferite de administrația Trump.

Urmările? „Iranul rămâne rapid fără spațiu pentru depozitarea țițeiului, ceea ce amenință să accelereze reducerea producției”, potrivit firmei de cercetare Kpler, citată de Bloomberg.

Republica Islamică dispune de suficientă capacitate de depozitare neutilizată pentru încă 12-22 de zile, au scris analiștii într-un raport publicat luni.

Acest lucru înseamnă că Iranul ar putea fi forțat să reducă producția zilnică de petrol cu încă 1,5 milioane de barili până la jumătatea lunii mai, au adăugat aceștia.

Iranul a redus deja producția zilnică de țiței cu până la 2,5 milioane de barili, a declarat Goldman Sachs Group Inc. săptămâna trecută.

Încărcările de țiței iranian pe petroliere au scăzut și ele cu aproximativ 70% de când a intrat în vigoare blocada SUA, au remarcat cercetătorii.

Există un scenariu și mai riscant pentru Teheran. Dacă Iranul este nevoit să închidă sondele din cauza lipsei spațiului de stocare, variațiile de presiune rezultate ar putea duce la deteriorarea zăcămintelor.

În ciuda perspectivelor sumbre privind producția de petrol iraniană, regimul de la Teheran probabil nu va începe să resimtă pe deplin criza financiară decât peste câteva luni, a scris Kpler.

Blocada americană

Exporturile de țiței ale regimului iranian au scăzut drastic de la începutul lunii aprilie, când președintele SUA a ordonat o blocadă navală a porturilor iraniene.

Zeci de nave care încercau să ajungă pe coastele iraniene sau să iasă din porturile iraniene au fost întoarse din drum de forțele navale americane.

Pe măsură ce traficul prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus, transporturile iraniene au scăzut recent la aproximativ 567.000 de barili pe zi, a declarat Kpler. În luna martie, exporturile au înregistrat o medie de aproximativ 1,85 milioane de barili pe zi.

Totuși, blocada nu va afecta profiturile Iranului atât de repede, impactul asupra veniturilor urmând să se resimtă abia peste aproximativ trei-patru luni, a afirmat Kpler.

Transporturile de țiței iranian au nevoie de obicei de aproximativ două luni pentru a ajunge în unele porturi chineze, principala destinație a țițeiului regimului, ajungând adesea prin canale opace menite să ocolească sancțiunile.

Apoi, cumpărătorii au la dispoziție încă două luni pentru a efectua plățile, potrivit Kpler.

Ce urmează

Kpler a precizat că nu a observat niciun petrolier care să fi reușit să evite blocada navală a SUA în regiunea din jurul Strâmtorii Ormuz.

„Deși blocada nu sufocă Iranul din punct de vedere financiar pe termen scurt, ea promite să facă acest lucru pe termen lung, dacă va fi menținută. Iar faptul că Teheranul a cerut ridicarea blocadei ca condiție pentru reluarea negocierilor subliniază că aceasta lovește exact acolo unde doare”, au scris cercetătorii.

Cât de presat se va simți Iranul să se întoarcă la negocieri rămâne de văzut. Două posibile tentative de tratative au eșuat săptămâna trecută.

Iranul a oferit Statelor Unite o nouă propunere pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încetarea războiului, negocierile privind programul nuclear urmând să fie amânate pentru o etapă ulterioară, potrivit unui oficial american și a două surse bine informate, citate de Axios.

Președintele Donald Trump a dat de înțeles luni că este puțin probabil să accepte această variantă.

Propunerea transmisă recent de către autoritățile iraniene a fost discutată luni de președintele Trump cu înalți oficiali din domeniul securității naționale. Concluzia întâlnirii a fost că redeschiderea strâmtorii fără rezolvarea îmbogățirii nucleare ar putea elimina un element-cheie al pârghiei de negociere a Statelor Unite, făcând acordul puțin probabil, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.