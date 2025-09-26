Irina Rimes x Roman Tolici – cele mai importante momente ale unei colaborări inedite sub semnătura IQOS. Curios?

„Roman, trebuie să vorbim.” Cu aceste cuvinte a început o colaborare epică între doi artiști puși în fața unei provocări curajoase: să șteargă barierele limbajului artistic. În 6 iunie, IQOS a lansat oficial în România campanie-manifest «Enjoy the Unexpected», o fuziune artistică în care muzica Irinei Rimes și arta vizuală semnată de Roman Tolici s-au întâlnit într-un dialog creativ neașteptat.

Ce a urmat a fost o vară de experiențe creative inedite venite din energia specială a doi artiști care se completează reciproc. Și încă un artist care a pus cap la cap cele mai bune momente ale campaniei IQOS într-un video epic: regizorul IRONIC.

„A fost o provocare, pentru că procesul a fost extrem de bogat și fiecare etapă avea potențialul de a deveni o poveste de sine stătătoare. Am ales acele momente care concentrau cel mai bine energia colaborării și felul în care artiștii se completează reciproc”, spune regizorul.

IRONIC transmite esența întâlnirii dintre două universuri artistice foarte diferite într-un material care redă dinamica dialogului creativ, felul în care sensibilitățile Irinei și ale lui Roman încep să rezoneze. Clipul lasă loc și pentru privitor să devină parte din poveste, iar narațiunea nu este doar un rezumat al colaborării, ci o experiență în sine, începută chiar în primele zile ale verii.

6 iunie. Prima oprire pe harta campaniei – Romaero Băneasa

Hangarul 2 de la Romaero Băneasa a devenit o platformă digitală interactivă, unde peste 3.000 de invitați au contribuit la crearea unei experiențe colective. Irina Rimes a interpretat în premieră piesa „Cât face un zâmbet”, iar pe ecranele uriașe din hangar a fost prezentată lucrarea „Night Song” a lui Roman Tolici. Această lucrare explorează muzica din perspectivă picturală și o prezintă pe Irina Rimes în universul ei artistic. „Întâlnirea dintre muzică și arta vizuală a fost un teren generos de dialog între instantaneitate și profunzime”, a declarat Tolici.

13 iunie. Irina Rimes x Roman Tolici: două lumi artistice pe aceeași scenă –TIFF

La deschiderea oficială TIFF 2025, pe scena din Piața Unirii, Irina Rimes a oferit publicului un concert unplugged, un moment acustic care a pus accent pe simplitate și conexiune directă cu audiența care a avut ocazia să asculte piesa „Cât face un zâmbet”. Componenta vizuală a colaborării, tabloul „Night Song” a lui Roman Tolici, a fost expus la Muzeul de Artă din Cluj în perioada TIFF.

21 iunie. Curiozitatea și creativitatea estompează granițele dintre arte – IQOS x Flight Festival Timișoara

Punctul central al prezenței IQOS la Flight Festival a fost concertul Irina Rimes din 21 iunie.

Tot la Timișoara, Irina și Roman s-au întâlnit cu membri ai comunității IQOS într-o sesiune relaxată de meet & greet.

16 august. Punctul culminant al experienței IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici – Fratelli Beach & Club Mamaia

Lansarea celei de-a doua părți a colaborării IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici din proiectul «Enjoy the Unexpected» a avut loc într-un decor animat de muzică live și proiecții spectaculoase. Cele două premiere ale serii au fost piesa „Vara asta” a Irinei Rimes și lucrarea „Day Song” semnată de Roman Tolici.

Colaborarea IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici reflectă interesul brandului în crearea unui dialog între domeniile artistice și dorința de a crea contexte relevante pentru exprimarea creativă. „Ideile, emoțiile și feedbackul celor care ne urmăresc au fost o parte a acestui proces”, spune Irina. „Lucrările rezultate transmit aceeași bucurie pe care ne-au oferit-o nouă procesul de creație”, completează Roman.

Mai mult decât o simplă experiență, întregul demers a fost construit ca un dialog deschis, în care arta a devenit limbaj comun, iar întrebările – motorul unei conexiuni autentice cu publicul.

„M-a surprins naturalețea cu care două forme de expresie aparent îndepărtate au ajuns să creeze un limbaj comun. Am realizat că „the unexpected” nu e doar un slogan, ci chiar substanța acestei colaborări: momentele neașteptate, gesturile spontane, detaliile neplanificate au devenit cele mai puternice ancore emoționale ale poveștii. Și da, tocmai acolo a fost plăcerea: în a descoperi frumusețea surprizelor ascunse în materialul brut”, mărturisește regizorul IRONIC.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat exclusiv adulților care altfel ar continua să fumeze sau să utilizeze produse cu nicotină.

Articol susținut de IQOS