Irlanda a deschis o anchetă împotriva X. Amenda uriașă pe care o riscă rețeaua deținută de Elon Musk

Autoritatea irlandeză de reglementare în domeniul media a anunţat marţi deschiderea unei anchete asupra reţelei sociale X pentru a stabili dacă aceasta face suficient pentru a-i împiedica pe copii să aibă acces la conţinut pornografic sau violent, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Această anchetă este prima deschisă oficial în baza Codului securităţii online instituit de Irlanda la sfârşitul lui 2024, care impune un control mai strict al conţinutului lor anumitor platforme de partajare de video-uri care îşi au sediul european în Irlanda, cum este cazul companiei lui Elon Musk.

În virtutea acestui cod, „o verificare a vârstei este cerută pe platforma X pentru a veghea ca copiii să nu vadă videoclipuri care arată pornografie sau violenţe extreme/grosolane şi gratuite sau acte de cruzime”, explică într-un comunicat Comisia pentru media, care răspunde în special de securitatea online.

Aplicare ineficientă a controlului parental

Ori „au apărut preocupări privind posibila aplicare ineficientă” de către X a acestor mecanisme de verificarea, adăugă aceasta, reamintind că „o verificare a vârstei bazată numai pe autodeclararea ei nu este considerată eficientă”.

Autoritatea de reglementare se întreabă de asemenea cât de eficiente sunt controalele parentale, care ar putea „să nu răspundă unor exigenţe minimale, să fie dificil de găsit şi să nu fie aduse în atenţia noilor utilizatori la momentul creării contului”.

Dacă platforma este găsită vinovată de încălcarea Codului de securitate irlandez, ea poate teoretic să primească o amendă care poate ajunge până la 10% din cifra sa de afaceri anuală.

Compania este deja vizată de o anchetă a autorităţii de reglementare irlandeze, deschisă la finalul lui 2025, de această dată în baza regulamentului european privind serviciile digitale (DSA), întrucât este suspectată că nu le-a oferit utilizatorilor posibilitatea de a face apel împotriva deciziilor sale privind moderarea.

În cadrul DSA, Comisia Europeană este principala autoritate de reglementare pentru X, dar respectarea în UE a unor articole ale textului rămâne sub autoritatea autorităţii de reglementare naţionale a ţării în care se află sediul european al companiei.

Stimulaţi de o politică fiscală atractivă, numeroşi giganţi ai tehnologiei, precum de exemplu Google (compania mamă a YouTube), Meta (compania mamă a Facebook sau Instagram), Microsoft (compania mamă a LinkedIn) sau TikTok şi-au instalat în Irlanda sediile pentru Europa.