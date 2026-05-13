Inflația a sărit la aproape 11%. Creștere mare a chiriilor. Ce alimente și servicii s-au scumpit cel mai mult

Rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, conform datelor comunicate miercuri de Institutul Național de Statistică. Chiriile sunt în topul scumpirilor, după cele la energie.

După opt luni de creștere la valori de peste 9%, în aprilie 2026 inflația anuală atinge pragul de 10,7%. În aprilie, rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 10,71%, cele mai mari creșteri de preţuri – 13,04% – înregistrându-se la servicii.

În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,02%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,39%.

Alimente: cafeaua, ouăle și mierea sunt în top

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 21,76%. Ouăle se află pe locul secund, cu o creștere a prețurilor de 14,78%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 12,24%.

Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 11,09%. Alte creșteri semnificative se constată și la laptele de vacă, 10,97%, la pâine, 8,96%, și la fructe proaspete, 11,77%, în timp ce carnea de pasăre s-a scumpit cu 7,04%.

În categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 8,04%, iar cel al vinului cu 7,02%. O altă majorare importantă a tarifelor se constată și la peștele proaspăt (7,93%), la ulei (6,00%), la citrice (7,38%), iar brânza de vacă este mai scumpă cu 6,52%. Există și reduceri de preț în aprilie comparativ cu aprilie 2025 la unele produse alimentare cum ar fi la cartofi (-11,70%), la fasole boabe și alte leguminoase (-4,33%), la făină (-4,38%) și mălai (-3,06%).

La mărfuri nealimentare, cele mai mari creşteri sunt la energia electrică

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate majorări din aprilie continuă să se mențină în privința tarifului energiei electrice, care a crescut cu 54,18%, după eliminarea schemei de sprijin pentru plafonarea prețurilor energiei electrice.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la combustibili, și anume la benzină, cu 22,42%, și la motorină, cu 32,68%. Energia termică s-a majorat cu 10,7%, cărțile, ziarele, revistele cu 10,37%, detergenții cu 9,45%, tutunul și țigările cu 7,42%.

Nu în ultimul rând, și medicamentele și-au majorat prețurile în aprilie, cu 4,37%, iar articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit cu 6,5%. În perioada aprilie 2026 – aprilie 2025, preţul gazelor a crescut cu 6,38%.

Chiriile au crescut cu peste 40%

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în aprilie 2026, comparativ cu luna similară din 2025, s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,78%, urmate de serviciile de cosmetică și igienă, cu 15,07%, și de cele de apă, canal și salubritate, cu 15,05%.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 14,65%, serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 14,66%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,61%, transportul urban și-a majorat tariful cu 8,56%, iar cel interurban rutier cu 11,11%.

Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 4,69%. Comparativ cu luna martie 2026 însă, tariful transportului aerian s-a majorat cu 27,58%, în special ca urmare a majorării tarifelor la combustibili. Tarifele serviciilor poștale, care își reduseseră cotele în lunile anterioare, în aprilie 2026, față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,92%.

„În România, în pofida fazei deficitare a cererii din economie, majorarea prețurilor la energie a determinat creșterea inflației peste așteptări în luna martie, la aproape 10%. Principala cauză a fost scumpirea combustibililor cu circa 13%, iar luna aprilie va aduce un nou impuls al inflației, la peste 10%. Inflația afectează consumul deja comprimat: încă din februarie, vânzările cu amănuntul erau în scădere față de anul trecut cu 6,8%”, explica viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu într-o postare pe blogul personal.

Perspectivele lunilor următoare nu sunt încurajatoare, mai spune Marinescu, traficul petrolierelor din Golful Persic fiind încă obturat. „Dacă tensiunea se prelungește, prețurile ridicate la energie ar putea, prin efecte de runda a doua, să forțeze persistența „inflației Ormuz” pentru mai multe trimestre. O contrapondere este totuși dată de plafonarea, pentru consumatorii casnici, a prețului de achiziție a gazului din producție internă”, precizează viceguvernatorul.