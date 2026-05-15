Israel și Liban au bătut palma pentru prelungirea armistițiului, după două zile de negocieri intense în SUA

Israelul și Libanul au convenit să extindă acordul de încetare a focului cu 45 de zile, după două zile de negocieri la Washington, conform anunțului făcut vineri de Departamentul de Stat al SUA, pe care partea libaneză l-a deschis drept un pas spre o „stabilitate durabilă”, potrivit AFP și BBC.

„Sperăm că aceste discuții vor promova o pace durabilă între cele două țări, recunoașterea deplină a integrității teritoriale și suveranității celeilalte și stabilirea unei securități reale de-a lungul frontierei comune”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Ambasadorul Israelului în SUA, Yechiel Leiter, a declarat că discuțiile de la Washington au fost „sincere și constructive”.

Într-o mustrare implicită la adresa Hezbollah, care s-a alăturat războiului din Orientul Mijlociu în sprijinul Iranului, premierul libanez Nawaf Salam a declarat că țara lui „s-a săturat” de războaie „nesăbuite care servesc proiecte sau interese străine”, precum și că armata libaneză ar trebui să fie singura entitate armată din țară

El a solicitat sprijinul statelor arabe și al comunității internaționale în negocierile cu Israelul.

Atacuri raportate aproape zilnic

Forțele israeliene și Hezbollah, miliție libaneză șiită aliniată Iranului, au continuat să se atace în ciuda armistițiului anunțat de președintele american Donald Trump în 16 martie.

Israelul și-a intensificat atacurile aeriene și de artilerie în ultimele zile, în special în sudul Libanului, susținând că vizează luptători și infrastructură Hezbollah.

Ministerul libanez al sănătății a acuzat Israelul că țintește civili și paramedici, acuzații negate de partea israeliană.

Armata israeliană a spus că vrea să creeze o zonă tampon în sudul Libanului pentru a preveni eventuale atacuri ale Hezbollah. În acele zone, au fost distruse sate întregi, cu tactici similare cu cele utilizate de forțele israeliene în Fâșia Gaza. Organizații care militează pentru drepturile omului susțin că unele acțiuni constituie crime de război, acuzații pe care Israelul le neagă.

Hezbollah a atacat trupele israeliene în Liban și în nordul Israelului.