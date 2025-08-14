Israel și Rusia, notificate de ONU din cauza „violenței sexuale” din războaiele pe care le poartă. Lista pe care riscă să ajungă

Organizația Națiunilor Unite (ONU) a avertizat Israelul și Rusia, joi, că armatele lor riscă să fie declarate entități suspectate de comiterea de violențe sexuale în conflict, în lumina unor probe credibile în acest sens, relatează AFP.

În raportul secretarului general al ONU, Antonio Guterres, este menționat că țările în cauză riscă să fie adăugate pe o listă a actorilor despre care se crede că utilizează violența sexuală, inclusiv violul, în conflict. Pe acea listă mai sunt, printre altele, armata din Myanmar, armata sudaneză și gruparea militantă palestiniană Hamas.

„Din cauza preocupărilor semnificative cu privire la tiparele anumitor forme de violență sexuală comise de forțele armate și de securitate israeliene și de forțele armate și de securitate rusești și grupurile armate afiliate, aceste părți au fost notificate pentru o posibilă includere pe listă în următoarea perioadă de raportare”, se arată în raportul anual.

„Aceste preocupări se referă în principal la încălcările înregistrate în unitățile de detenție”, mai scrie în document.

ONU invocă „informații credibile”

În cazul Israelului, raportul susține că există „informații credibile” cu privire la tipare de violență sexuală comise de forțele militare și de securitate, inclusiv „violență genitală, nuditate forțată prelungită și percheziții corporale repetate efectuate într-un mod abuziv și degradant”.

În februarie, armata israeliană i-a acuzat pe cinci soldați că l-au abuzat pe un deținut palestinian într-o locație folosită pentru reținerea palestinienilor în contextul războiului din Gaza.

Potrivit raportului, există totodată probe „credibile” de nereguli „împotriva prizonierilor de război ucraineni, în 50 de centre de detenție oficiale și 22 neoficiale din Ucraina” și Rusia.

„Aceste cazuri au cuprins un număr semnificativ de incidente documentate de violență genitală, inclusiv electrocutare, bătăi și arsuri la nivelul organelor genitale, dezbrăcare forțată și nuditate prelungită, folosite pentru a umili și a obține mărturisiri sau informații”, scrie în raport.

În 2024, potrivit raportului, misiunea de monitorizare a drepturilor omului din Ucraina a documentat 209 cazuri de violență sexuală asociată conflictului, inclusiv viol.

În raport este menționat, de asemenea, că Israelul a cooperat cu un reprezentant special pe tema violenței sexuale în conflict, însă Rusia, nu. Pe de altă parte, în document se vorbește și despre refuzul Israelului de a le acorda acces inspectorilor.

Reacția Israelului

Israelul a respins concluziile raportului și a descris drept „neobișunită” scrisoarea lui Guterres care a însoțit raportul.

„ONU trebuie să se concentreze asupra crimelor de război șocante și a violenței sexuale comise de Hamas și asupra eliberării tuturor ostaticilor”, a declarat ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon.

„Israelul nu se va sfii să-și protejeze cetățenii și va continua să acționeze în conformitate cu dreptul internațional”, susține ambasadorul.

Ambasada Rusiei la ONU nu a răspuns solicitării de a comenta subiectul.