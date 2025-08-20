Israelul a declanșat asaltul asupra orașului Gaza. Armata a anunțat deja un prim succes

Israelul a început prima etapă a asaltului său planificat asupra oraşului Gaza şi a preluat deja controlul asupra unei suburbii, a anunţat miercuri seară purtătorul de cuvânt militar israelian Effie Defrin, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Planul de ocupare a oraşului Gaza de către armata israeliană a fost aprobat de ministrul apărării Israel Katz, care a ordonat şi mobilizarea a 60.000 de rezervişti pentru a participa la operaţiune.

Ministrul israelian a aprobat, de asemenea, „pregătirile umanitare pentru evacuarea” populaţiei din oraşul Gaza.

Israelul a anunţat la începutul lunii august că intenţionează să preia controlul asupra oraşului Gaza şi a taberelor de refugiaţi din apropiere, cu scopul declarat de a lichida Hamas şi de a elibera ostaticii ţinuţi de mişcarea palestiniană în Fâşia Gaza.

Conflictul din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat imediat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până miercuri la prânz, au murit 62.122 persoane – din care 58 în ultimele 24 de ore – şi alte 156.758 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.