Israelul a provocat un cutremur de 4,1 în Liban: „Am promis și ne-am ținut de cuvânt”

Armata israeliană (IDF) a dinamitat joi fortificațiile subterane capturate recent de la Hezbollah în sudul Libanului, provocând o undă de șoc atât de puternică încât a fost detectată de agențiile de monitorizare seismică, transmite France Presse.

Jurnaliștii AFP aflați în regiune au auzit mai multe explozii. Într-un videoclip distribuit de ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, se vede o uriașă minge de foc ridicându-se spre cer în noapte.

„Am promis și ne-am ținut de cuvânt. Teroriștii au fost eliminați, iar tunelurile Ali Taher au fost distruse. Felicitări IDF!”, a scris el pe X.

הבטחנו וקיימנו.

המחבלים חוסלו ומנהרות עלי טאהר הושמדו.

כל הכבוד לצה"ל 🇮🇱 pic.twitter.com/yd9n4KjqGH — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 10, 2026

Această explozie a avut loc la câteva zile după ce autoritățile israeliene au afirmat că au preluat controlul asupra crestei Ali Taher, susținând că gruparea pro-iraniană Hezbollah a săpat numeroase tuneluri care îi permiteau să atace Israelul din această zonă montană.

Trupele israeliene ocupă o parte din sudul Libanului, unde prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că dorește să instituie o „zonă de securitate” pentru a împiedica orice atac împotriva nordului țării sale.

Explozia a provocat un cutremur de 4,1

„Armata israeliană a distrus astăzi infrastructurile subterane ale organizației teroriste Hezbollah de pe creasta Ali Taher, finalizând astfel instituirea zonei de securitate în sudul Libanului”, au spus Netanyahu și Katz într-un comunicat.

„Este vorba de o infrastructură teroristă strategică construită pe parcursul a două decenii, cu finanțare și planificare iraniană”, au adăugat aceștia.

Explozia a fost atât de puternică încât agenția americană de seismologie USGS, un reper la nivel mondial în detectarea cutremurelor, a înregistrat un seism de magnitudine 4,1 care a avut loc la ora 18:08 GMT în regiunea Nabatiyé, unde se află creasta Ali Taher.

Această zguduitură, practic un mic seism, a fost resimțită de numeroși locuitori din sudul Libanului.

„Stăteam jos și totul a început să tremure. S-a simțit un miros de praf de pușcă ars, ne-am speriat”, a povestit pentru AFP Joëlle Fares, care tocmai s-a mutat în Marjeyoun, la cinci kilometri de Ali Taher.

Unda de șoc s-a simțit până aproape de capitală

În Liban, Agenția Națională de Informații (Ani) a raportat o operațiune de dinamitare în zona Ali al-Taher, efectuată de forțele israeliene.

Un corespondent al AFP a simțit niște vibrații înainte de a auzi o detonare puternică, iar un altul a relatat că undele de șoc au ajuns până în orașul Saida din sud, situat la aproximativ patruzeci de kilometri de capitală.

Armata israeliană anunțase săptămâna trecută cucerirea acestei creste, situată la nord de râul Litani, la marginea zonei ocupate de Israel în sudul Libanului.

Israelul susține că Hezbollah a săpat tuneluri în această zonă, care îi permiteau să lanseze drone și rachete împotriva pozițiilor militare israeliene din sudul Libanului, precum și asupra nordului Israelului, de cealaltă parte a frontierei.

„Un complex de comandă central aparținând unității Badr a Hezbollahului se afla în cadrul acestor infrastructuri subterane, incluzând (…) depozite de arme și spații de locuit care le permiteau teroriștilor să gestioneze operațiunile de luptă și să rămână sub pământ pentru perioade îndelungate”, a afirmat armata într-un comunicat.

Potrivit unui oficial militar israelian, membrii Hezbollahului săpaseră opt tuneluri subterane pentru a se deplasa în siguranță sub creastă, iar armata israeliană a confiscat câteva zeci de drone explozive și sute de mine.