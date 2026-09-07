Israelul amenință cu „un război total” împotriva Autorității Palestiniene. Circumstanțele în care survine avertismentul

Israelul a ameninţat luni Autoritatea palestiniană cu „un război total” în cazul unui atac asupra armatei sale sau asupra coloniilor evreieşti din Cisiordania similar celui din 7 octombrie 2023 comis de Hamas în Gaza, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Acest avertisment neobişnuit, respins de autorităţile palestiniene, care denunţă o tentativă de „a alimenta conflictul” în perioada electorală israeliană, intervine în plină recrudescenţă a violenţelor în Cisiordania ocupată.

„În eventualitatea în care aflăm cu certitudine că se pregătesc să lanseze un atac terorist similar celui de la 7 octombrie împotriva forţelor Tsahal şi a populaţiei evreieşti din implantări, prim-ministrul Benjamin Netanyahu şi eu însumi am dat instrucţiuni armatei să se pregătească de un război total împotriva liderilor şi mecanismelor AP”, a declarat ministrul Apărării, Israel Katz.

El a făcut această declaraţie după anunţarea de către autorităţile israeliene a unui atac cu cuţitul, comis mai devreme în cursul zilei de un palestinian asupra unui colonist în nordul Cisiordaniei.

Victima a fost spitalizată, potrivit Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii. Atacatorul, care a fugit de la locul faptei, a fost găsit după o operaţiune amplă de căutare şi ucis de militari, a anunţat armata israeliană.

Replica Autorității Palestiniene

Nimic nu indică faptul că atacul a fost comis cu asentimentul sau cu cunoştinţa Autorităţii Palestiniene, notează AFP.

Autorităţile palestiniene l-au acuzat pe Israel Katz că instrumentalizează această afacere odată cu apropierea alegerilor legislative israeliene la sfârşitul lui octombrie, care se anunţă foarte strânse.

Afirmaţiile lui Israel Katz dovedesc că Israelul „nu caută un partener pentru pace, ci mai degrabă o sursă permanentă de alimentare a conflictului şi de propagare a haosului şi instabilităţii”, a declarat preşedintele Consiliului naţional palestinian, Rawhi Fattouh.

Mişcarea islamistă palestiniană Hamas, rivală a Fatah care domină Autoritatea Palestiniană, a elogiat atacul cu cuţitul şi a făcut apel la „intensificarea rezistenţei” împotriva armatei şi coloniştilor.

În declaraţia sa, Katz a evocat ca eventuale represalii în caz de atac similar celui de la 7 octombrie „asasinarea unor personalităţi de prim-plan” sau „evacuarea locuitorilor din oraşele şi satele unde sunt desfăşurate activităţi teroriste”, făcând o paralelă cu acţiunea armatei israeliene în Liban şi Gaza.

Identificat de autorităţile palestiniene sub numele de Mahmoud Mohammed Arabi Mohsen, de 34 de ani, atacatorul „suferea de o boală mintală de patru ani”, potrivit unchiului său citat în comunicat.

Atmosferă tensionată în Cisiordania

În afara Ierusalimului de Est, ocupat şi anexat de Israel, circa trei milioane de palestinieni trăiesc în Cisiordania, alături de peste 500.000 de israelieni stabiliţi în colonii.

Violenţele au explodat în Cisiordania după atacul fără precedent al Hamas împotriva Israelului pe 7 octombrie 2023, cu atacuri aproape cotidiene ale coloniştilor israelieni şi raiduri regulate asupra satelor palestiniene.

Un palestinian a fost ucis luni la Hajja, în nordul Cisiordaniei, în urma unui „atac al coloniştilor”, potrivit primarului satului. Contactată de AFP, armata israeliană a declarat că a intervenit pentru a pune capăt ciocnirilor între sătenii palestinieni şi coloniştii israelieni. Soldaţii au deschis focul după ce au fost atacaţi cu pietre, a declarat armata, adăugând că una sau mai multe persoane au fost lovite.